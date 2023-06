GF Vip 7, Oriana vuota il sacco sulla rottura: Dal Moro è furioso

Sta diventando una soap opera a tutti gli effetti la fine della love story tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In pochi giorni i due sono passati dal mostrarsi affiatati allo scambiarsi accuse al vetriolo. Dopo essersi conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 7, parevano navigare a vele spiegate. Poi qualcosa si è rotto. Nelle scorse ore la venezuelana è tornata sui social ed ha rivelato altri dettagli circa la fine della relazione che, nonostante il chiacchiericcio rumoroso, non si sa bene perché sia giunta su un binario morto.

La sudamericana ha lasciato intendere di non essere stata trattata bene, il veronese ha invece lasciato trapelare di essersi speso a più non posso per la ragazza e di essersi sentito usato. In particolare ha sostenuto che da parte di Oriana c’era il solo intento di acquisire ulteriore popolarità grazie ai social. “L’unica cosa che le importa sono i social network“, ha tuonato infatti Daniele in un recente messaggio pubblicato su Instagram.

Nelle scorse ore la Marzoli, spuntata in una room di Twitter, ha smentito l’ex tronista: “Questa è stata una relazione vera, mai creata per fare la ship. Questo spero sia chiaro perché io sono una sciocca perché ero infatuata e mi sono davvero innamorata di lui. Che pensate che mentivo? Mi sono innamorata, che volete che vi dica sono sciocca”. Amen!

Finita qui? Assolutamente no. Nei giorni scorsi la venezuelana si è ritratta con le valigie, chiaro segno che con Dal Moro era tutto finito A proposito di quel gesto e della scelta di postare un’immagine di lei con i bagagli, ha spiegato che quella sua foto in stazione con le valigie è stata realizzata dopo che Daniele l’avrebbe invitata a lasciare il suo appartamento. “A scuola, quando ti invitano ad uscire che significa? Perché mi hanno invitata ad andarmene”, ha dichiarato la sudamericana che ha aggiunto:

“Io non parlerò e non ho mai parlato male di lui. Non butterò mai mer** su una persona e non dico bugie. Quello che dico è sempre la verità. Secondo, non butto mer** su un’altra persona per uscirne meglio io. Però mi difendo dagli attacchi con la verità, senza mettere mer** sull’altra persona. Ripeto: sono innamorata, è chiarissimo per me. Se dice che ha dubbi su questo mente, perché lo sa benissimo. Poteva chiamarmi perché non era bloccato per chiamarmi. Poteva scrivere ai nostri amici, che sono gli stessi. Non lo ha fatto. Poteva prendere la macchina visto che lo voleva tanto gridare e poteva venire a Milano a dirmelo. Ma evidentemente non voleva farlo dopo che mi ha invitato ad andarmene, no?”

Oriana è stata un fiume in piena ed ha ribadito di essere stata innamorata di Daniele e di aver avuto la smania di dire al mondo di essere fidanzata:

“Lui lo sa benissimo quanto ero presa da lui. Quanto desideravo dire a tutto il mondo che ero la sua fidanzata, lui lo sa. Io ho avuto un ragazzo per 4 anni che non voleva stare con me, un ragazzo ‘vecchio’ specifico perché poi dicono che parlo di Daniele. No, non parlo di Daniele. Parlo del mio ex. Lo sanno tutti, mia mamma, i miei amici, Daniele che l’unica cosa che ho chiesto è di farmi sentire che la persona con la quale sto, la persona che voglio, che in questo caso è lui, voglia solo stare con me”.

La Marzoli ha poi rilasciato altre esternazioni alquanto controverse, quasi a lasciare intendere che Dal Moro la volesse tenere “segreta”: “Voglio solo che il mio ragazzo si senta orgoglioso di farsi vedere con me, che non mi nasconda, che mi difenda. Credo sia la base in una relazione. Io non mento, lui lo può confermare. Mi sembra lecito che chiedo di farmi vedere con lui. Io solo vorrei che lui sia orgoglioso. Io sono una persona buona, carismatica, però non voglio nascondermi”.

Tornando sul tema del mancato chiarimento, Oriana ha sostenuto che da parte sua c’era la volontà di dialogare, ma non dalla parte dell’ex tronista: “Lui l’altra volta nella room ha detto inoltre che non voleva chiarire, ha detto: “Io non volevo chiarire, volevo parlare delle cose“. Questo vuol dire che lui non voleva recuperare il rapporto, voleva solo parlare. A parte questo ha detto anche: “Vediamo se non è chiaro, vediamo se non è chiaro. Io non voglio più vedere questa persona…” Okay, l’ha fatto“.

L’intervento di Daniele Dal Moro dopo le parole di Oriana

Mentre Oriana si rendeva protagonista dello sfogo, Daniele, usando l’account del cugino (il suo profilo Twitter è stato sospeso dalla piattaforma stessa), ha commentato quanto esternato dall’ex fidanzata. Queste le parole dell’imprenditore veronese:

“Ho due certezze nella vita. La prima è che molte ORIANISTAS sono delle me**e. E la seconda è che tu non capisci un ca**o! Non è che se tu capisci quello che vuoi allora è la realtà dei fatti. Capisci solo quello che ti fa comodo, che è diverso. Che futuro può esserci in una relazione dove la tua ragazza non si fida di te senza che tu abbia fatto praticamente nulla. Tu hai fatto la qualunque e io alla fine ho scelto di fidarmi! Allora prima risolvi i tuoi problemi e poi forse sarai pronta per una relazione. Anche io ho molte insicurezze dovute a tutto quello che ho passato. Ma non le riverso su di te!”

Dal Moro, tanto per cambiare, non è andato per il sottile. Una cosa è certa: la relazione è finita e pare che non ci siano margini per rimetterla in carreggiata. I fan degli “Oriele” si possono mettersi il cuore in pace, la coppia è evaporato come neve al sole.