GF Vip Oriana e Daniele, volano gli stracci: è finita malissimo

Emergono novità e retroscena sulla fine della relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la room su Twitter dell’ex concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip, sono arrivate anche le parole del suo ormai ex fidanzato. Anche Dal Moro ha voluto organizzare una room per spiegare i motivi della rottura ai suoi fan, cercando di chiarire la situazione. Al centro della separazione sembrerebbero esserci incomprensioni e litigate tra i due.

Daniele Dal Moro chiarisce su Oriana: “Non ci capiamo”

Dopo lo sfogo di Oriana Marzoli, che aveva chiesto ai fan di non inviarle più nulla che fosse relativo alla sua, ormai conclusa, storia con Daniele, è arrivata, nella serata di lunedì 29 maggio, anche la versione di Dal Moro. “Io e Oriana abbiamo tante incomprensioni, tante derivano dalle cose che mandate voi” ha spiegato nella room con i fan.

Daniele si è soffermato sulla segnalazione che arrivò ad Oriana, una delle cause scatenanti della lite tra i due, spiegando come la ragazza in questione fosse, in realtà, una semplice amica. “Ci conosciamo da anni, ci siamo incrociati e basta. Se vado fuori e c’è qualche ragazza non significa che ci voglio fare qualcosa” ha spiegato Daniele che, in seguito, si è soffermato sulla storia della discoteca. L’ex GF Vip ha confessato di aver semplicemente accompagnato Oriana, senza secondi fini.

Daniele Dal Moro e l’incontro con i Donnalisi

Non sono mancati dettagli sulle cause scatenanti della rottura. Tante delle già citate incomprensioni della coppia nascerebbero dalle segnalazioni dei fan. Dal Moro, tuttavia, aggiunge come Oriana si sia infuriata anche quando lui ha incontrato la coppia Donnamaria – Fiordelisi. “Non ci capiamo, abbiamo tante discussioni, litigate” dice Dal Moro, rivelando come l’incontro con i Donnalisi non sia stato motivo della rottura, ma nemmeno un’agevolazione. “Mi ha detto che si è sentita umiliata. Queste sono le motivazioni, sono incomprensioni” ha concluso.

Daniele, inoltre, si è soffermato sul suo stato di salute psico – fisico. “Non sto bene fisicamente, non sto bene mentalmente” ha confessato, rivelando come, nelle ultime settimane, i fan degli Oriele non gli abbiano permesso di stare tranquillo. L’ex GF Vip ha rivelato di aver avuto un attacco di panico e di aver perso la voglia di usare i social.

La risposta di Oriana: “Non entrerò in questo schifo di gioco”

Durante la mattinata di martedì 30 maggio, inoltre, Daniele Dal Moro ha aggiunto ulteriori dettagli sulla rottura con Oriana. “La vostra reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino” rivela in una story, scagliandosi contro la sua ex per aver scatenato il caos dopo la sua room su Twitter, dove si era mostrata in lacrime ai fan.

Non si è fatta attendere la risposta della diretta interessata. Oriana ha sorpreso tutti, considerando che, nella già citata room, aveva speso belle parole per Daniele. “Perché sono una vera donna, non entrerò in questo schifo di gioco” ha scritto in una Instagram story, ribadendo come gli amici in comune della coppia sappiano la verità, avendo visto tutto dal vivo. Rimane da capire se, e come, Daniele risponderà o se, stavolta, sceglierà la via del silenzio.