Oriana Marzoli crolla dopo la rottura con Daniele: lacrime e sfogo

Daniele Del Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati. La storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sembra giunta al capolinea. Proprio Oriana ha chiesto ai suoi fan di non inoltrarle più foto, o qualsiasi altro elemento, che riguardino il suo ormai ex fidanzato. “Non penso che sia solo un momento, non penso si risolverà” ha detto per commentare la rottura.

La chiamata su Twitter con le fan: Oriana in lacrime

Durante una room su Twitter assieme alle sue fan, Oriana Marzoli non è riuscita a trattenere le lacrime, singhiozzando e mostrandosi sofferente per la fine della storia con Daniele Dal Moro. Qui, l’ex GF Vip ha invitato i fan a non inviarle alcun video su Instagram relativo alla relazione con l’ex fidanzato. Ai fan che ipotizzavano si trattasse solo di una fase passeggera, Oriana ha comunicato che, probabilmente, la separazione tra i due sarà definitiva.

L’annuncio sulla fine della storia tra Oriana e Daniele, lascia i fan di stucco. Tra i due, infatti, sembrava che tutto procedesse a gonfie vele. Qualcosa, però, sembrerebbe essere andato storto. Le dichiarazioni di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ad esempio, sembravano confermare lo splendido rapporto d’amore che intercorreva tra i due. La stessa Oriana, durante una puntata del podcast Mtmad, si era espressa così su Daniele Dal Moro: “È difficile trovare una persona che ti completi“.

Dalle dichiarazioni degli Incorvassi a quelle di Oriana: cosa si è rotto?

Qualcosa, però, dev’essersi rotto. Nella giornata di domenica 28 maggio, i fan si sono accorti che Oriana aveva smesso di seguire Daniele su Instagram. Pochi minuti dopo l’accaduto, inoltre, Oriana ha pubblicato una foto che la ritraeva in stazione con le valigie. In seguito, la chiamata con le fan, dove c’è stata la spiegazione agli ultimi eventi, che avevano allarmato i fan più vicini agli Oriele. Non è stato chiarito, tuttavia, il motivo che avrebbe portato alla (definitiva) rottura tra i due. Sul profilo di Daniele Dal Moro, inoltre, c’è totale silenzio sulla faccenda.

La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro trova spiegazione solo a metà. Se da un lato Oriana ha voluto chiarire con i fan, attraverso una room su Twitter, dall’altro non è chiaro quale sia stato il motivo che abbia spinto i due alla scelta di porre fine alla loro storia. Daniele, d’altro canto, non ha rilasciato dichiarazioni in merito, né sui social, né altrove. Al momento, non si sa altro sulla vicenda, in attesa di ulteriori dettagli da parte dei diretti interessati.