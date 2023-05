Oriana Marzoli fa le valige e toglie il segui a Daniele: favola finita

Storia al capolinea per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Le ultime mosse social dell’ex vippona sembrerebbero indicare proprio di sì. Proprio poco fa, infatti, la venezuelana ha smesso di seguire su Instagram il suo (ex?) fidanzato. Una mossa che, al giorno d’oggi, è praticamente indice di un distanziamento. Inoltre, poco dopo, ha pubblicato una foto in cui si trova in stazione con delle valigie, accompagnate da un emoji di due mani giunte.

In realtà, sono giorni che si parla di una presunta crisi tra i due, i quali da tempo ormai si mostrano sempre meno sui social. Nonostante il gossip fosse stato prontamente smentito da entrambi, uno sfogo su Twitter di alcuni giorni fa di Dal Moro aveva insinuato ancora più dubbi. Il veronese aveva addirittura pubblicato una chat con la fidanzata, lamentandosi della pressione dei fan che avrebbero portato problemi nella sua relazione.

Fatto sta, però, che un paio di giorni fa Oriana, dopo essere stata ad Ischia per lavorare alla sua linea di costumi, è approdata a Verona per stare con l’allora fidanzato. La presenza della 31enne a casa di Dal Moro aveva rassicurato tutti i fan sull’andamento della coppia. Dopodiché, ieri mattina, Daniele ha avuto una reunion con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre nella città veneta.

Un incontro dove, però, non era presente Oriana. Quest’ultima non ha mai avuto buoni rapporti con l’ex schermitrice, per questo avrebbe preferito non partecipare. Ciò non ha fermato Daniele, che, invece, ha documentato l’uscita con i suoi amici vipponi sul suo profilo Instagram. Da lì, sono iniziate nuovamente varie teorie e supposizioni, nuovamente smentite da Oriana, che aveva pubblicato proprio ieri sera, 27 maggio, delle storie Instagram insieme a degli amici di Daniele. Questione di poche ore e, improvvisamente, è scoppiato il caos.

Dopo aver smesso di seguire Daniele e aver pubblicato la foto in stazione, Oriana ha anche commentato un tweet in cui una fan le diceva di non perdere il sorriso, scrivendo: “Che bella questa foto“. Insomma, che si tratti di una rottura definitiva, di una crisi passeggera o di una forte litigata, una cosa è certa: al momento, le cose tra gli “Oriele” non sembrerebbero proprio andare bene. Per ora, Daniele segue ancora la venezuelana e nessuno dei due ha eliminato le loro foto insieme. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà e se i due ex vipponi confermeranno la separazione.