Daniele Dal Moro, furia: “Tutta la verità su Oriana, andate a ca***e”

Daniele Dal Moro scatenato e arrabbiato. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 (la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia non è finita bene, è stato squalificato) si è fiondato su Twitter sputando tre ‘cinguettii’ di fuoco nelle scorse ore. Il veronese se l’è presa con quegli utenti che, a parte non provare simpatia per lui, diffondono fake news sulla relazione sentimentale che sta vivendo assieme a Oriana Marzoli. Ma si proceda con ordine.

Da giorni, in rete, qualcuno va dicendo che con la venezuelana ci sarebbero problemi. Si è sentito di tutto. In particolare Dal Moro non ha gradito alcune voci che lo descrivono come una persona in cerca di visibilità. Non solo: il giovane ha anche specificato, con toni tutt’altro che tranquilli, che il fatto più grave è che alcune chiacchiere gli stanno creando pure problemi in ambito professionale.

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca*ate!”, ha tuonato l’ex volto di UeD che ha sottolineato come il chiacchiericcio fine a se stesso gli sta creando grattacapi non da poco.

Sfogandosi, l’imprenditore veneto ha anche voluto rimarcare il fatto che non ha bisogno di vivere di gossip per mangiare: “Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi. Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare!”.

Una chiara replica verso chi ha insinuato che la love story con la Marzoli sia stata montata a favor di telecamere. Dal Moro ha poi aggiunto un ultimo tweet durissimo, tornando sulla sua squalifica nel reality show condotto da Alfonso Signorini: “Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: “Ma non siamo stati noi , non tutti sono così, sono haters”. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c*lo! Bye”.

Si ricorda che Dal Moro venne allontanato dal GF Vip in quanto il programma ritenne che ebbe un atteggiamento non consono allo spirito della Casa. La sua squalifica non fu proprio una decisione azzeccata. O meglio, il frangente che venne giudicato non fu poi tanto grave. Daniele è stato messo alla berlina per un comportamento avuto con la fidanzata. Ma in quel caso non accadde nulla di ignobile. In altre occasioni invece ha avuto escandescenze rivedibili. Il reality, e non solo con lui, avrebbe dovuto agire prima. Ma questo è ormai un discorso trito e ritrito. Il Grande Fratello è pronto a ripartire a settembre. E stavolta i vip lasceranno spazio alle persone non famose.