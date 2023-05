Grande Fratello, via ai casting: svelato se sarà vip o nip, retroscena

A grande richiesta pare stia per tornare il Grande Fratello nella versione nip, ovvero con volti non ancora noti. Sembra proprio che da settembre Alfonso Signorini darà inizio alla nuova stagione televisiva di Canale 5 non più con i Vip, bensì con concorrenti che non dovrebbero avere molto a che fare col mondo dello spettacolo. Alessandro Rosica in queste ore fa sapere, con il suo profilo Instagram Investigatoresocial, che il noto conduttore starebbe già lavorando al casting di questa prossima edizione del reality show.

“Il GF nip sta per diventare realtà ed è sempre più probabile. Alfonso sta cominciando a fare i casting- Contenti?”, si legge. Questa la nuova indiscrezione riguardante il programma che avrà ancora al timone Signorini. I telespettatori sono felici di scoprire che presto il reality potrebbe tornare alle origini, anche se molti sono convinti che non sarà così. Impossibile per il pubblico di Canale 5 dimenticare la versione nip che aveva portato Barbara d’Urso sul piccolo schermo.

La conduttrice di Pomeriggio 5, dopo anni, aveva ripreso le redini del programma promettendo che avrebbe portato in televisione volti comuni e non noti nel mondo dello spettacolo. Invece i telespettatori hanno scoperto amaramente, poco dopo, che nella Casa del Grande Fratello avrebbero portato avanti il proprio percorso persone già conosciute in televisione.

Sebbene non fossero dei veri e propri Vip, la maggior parte di questi concorrenti il pubblico già la conosceva proprio attraverso i programmi della d’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Questo dettaglio sta facendo pensare molto, attualmente. Infatti, molti telespettatori non si fiderebbero neppure di Alfonso Signorini quando si tratta di una versione nip.

C’è il timore che, in realtà, nella Casa di Cinecittà facciano il loro ingresso volti che in qualche modo sono già passati dal mondo della televisione. Certo non si parla di veri e propri Vip. Ma in effetti, qualche settimana fa, Davide Maggio parlava dell’ingresso anche di quattro Vip nella Casa più spiata d’Italia. E su questo punto c’è da dire altro.

L’annuncio di Rosica ha portato diversi telespettatori a far notare che ultimamente al Grande Fratello Vip, invece, non era semplice individuare dei Vip veri, tra influencer e modelli poco conosciuti. Al pubblico di Canale 5 tocca attendere l’annuncio del cast prima di farsi un’idea, nella speranza di ritrovare davvero la versione nip.

Perché sta tornando la versione nip per il GF? Questa decisione sarebbe arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, il quale nei scorsi mesi ha cercato di rivoluzionare il reality show per renderlo un programma ‘guardabile’, punendo i concorrenti più indisciplinati, tra questi Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria nella settima edizione.

Sembra, dunque, che Pier Silvio abbia deciso di dare una netta svolta facendo tornare il programma alle origini, a quando tutto ha avuto inizio. Per il momento queste restano indiscrezioni. Non resta che attendere gli annunci ufficiali!