Grande Fratello nip: “Nel cast anche 4 vip di alto profilo”

Da ormai diverse ore si rincorrono online indiscrezioni di varia natura sulla prossima edizione del Grande Fratello. A quanto pare il reality show di Canale 5 tornerà nel suo storico formato nip, dopo aver dato spazio negli ultimi anni a celebrità (reali o presunte) del mondo dello spettacolo italiano.

Niente più soubrette, niente più influencer, ex sportivi e chi più ne ha più ne metta. Pier Silvio Berlusconi, stando alle anticipazioni riportate da Dagospia, avrebbe deciso di cambiare in modo netto il format, ritornando a quelle origini da cui tutto era partito all’inizio degli anni 2000.

Eppure, dopo l’articolo bomba di Dagospia, ne è emerso online un altro, altrettanto interessante, che riporta una storia un po’ diversa. Su Davide Maggio è infatti spuntata un’altra indiscrezione, che rimette in qualche modo in discussione quello che è stato anticipato da Giuseppe Candela sulle pagine online del giornale di Roberto d’Agostino. Si dice infatti che ad onor del vero la prossima edizione del Grande Fratello sarà nip ma fino ad un certo punto: nel cast Mediaset avrebbe deciso di inserire 4 personaggi vip, per di più “di alto profilo”.

Nonostante i problemi di budget, insomma, la rete di Cologno Monzese avrebbe comunque deciso di fare un investimento importante per assicurarsi almeno qualche nome che possa attirare i telespettatori. Il rischio, infatti, è che la presenza di soli sconosciuti nella casa possa fare disaffezionare il pubblico troppo rapidamente, causando un crollo nello share che nessuno, ovviamente, si augura.

Quanto detto fino a questo punto, ad ogni modo, corrisponde a semplici indiscrezioni, che a molti mesi di distanza dall’inizio del reality (in programma dal prossimo autunno) devono essere prese con le pinze. Per il resto, l’unica certezza per ora sembra essere la presenza di Alfonso Signorini ancora una volta al timone del programma come conduttore. Niente da fare invece per chi sperava di rivedere Sonia Bruganelli (e forse anche Orietta Berti?) seduta sulla poltrona da opinionista. Mistero anche sul ruolo di Giulia Salemi, che forse potrebbe diventare opinionista insieme a Soleil. Infine, si dice che la durata sarà più ridotta rispetto a quella delle precedenti edizioni: massimo quattro mesi, al fronte dei 6 del GF Vip 7.