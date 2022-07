“Grande Fratello Vip 7, torna Soleil: ecco in che ruolo”

Pensavate di esservi liberati di Soleil, dopo il suo ultimo anno e mezzo di sovraesposizione mediatica? Ebbene, vi sbagliavate di grosso. A quanto pare, infatti, l’influencer e modella italo americana tornerà presto alla corte di Alfonso Signorini per un progetto strettamente legato al Grande Fratello Vip.

Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate pochissime ore fa da MondoTv 24 riportate anche da GFIsolaNews, Soleil sarà la nuova conduttrice di Gf Vip Party, il contenitore parallelo trasmesso in diretta su Mediaset Infinity grazie al quale gli spettatori vengono aggiornati su tutti gli ultimi avvenimenti e gossip della casa.

Se confermata, si tratterebbe della prima vera esperienza di Soleil alla conduzione, seppure non ancora in tv. Con questo nuovo impegno Soleil andrebbe così a prendere il posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, che fino ad oggi si occupate della conduzione del format. Non è dato sapere, in ogni caso, né se Soleil sia stata effettivamente confermata né se sarà eventualmente affiancata da un altro personaggio.

Gf Vip 7: la nuova edizione prende sempre più forma

In attesa di scoprire se Soleil presenterà effettivamente GF Vip Party, arrivano ogni giorno nuove conferme e indiscrezioni sulla nuova edizione del reality. Proprio oggi, per esempio, Signorini ha sganciato una bella bomba: all’interno della casa rivedremo infatti anche Pamela Prati, protagonista anni fa di un celebre (triste) siparietto.

Nei giorni scorsi, inoltre, il giornalista ha pubblicato la foto della borsetta di un’altra concorrente. Si tratterebbe, nello specifico, di un oggetto appartenente alla rapper Chadia Rodriguez.

Nonostante non sia ancora stato confermato da nessuna fonte ufficiale, si fanno sempre più insistenti le voci riguardo la possibile partecipazione al reality di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez.

Per il resto rimangono confermatissime le due opinioniste di questa edizione. La prima è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. La seconda è Orietta Berti, che Mediaset è riuscita a strappare alla Rai e al tavolo di Che tempo che fa, dov’era ormai ospite fissa. Un cast piuttosto intrigante, che almeno sulla carta potrebbe regalare grosse soddisfazioni al pubblico da casa.