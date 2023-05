Orietta Berti tornerebbe a vestire i panni di opinionista al Grande Fratello Vip molto volentieri. A confermalo ci pensa la stessa cantante, in una nuova intervista per Liberto Quotidiano. Sebbene lei sia pronta ad accettare di tornare nello studio di Canale 5, non sarebbe ancora arrivata una proposta. Orietta spiega di non aver ricevuto ancora alcuna notizia sulla sua eventuale presenza nell’ottava edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

“Ma se me lo riproponessero le dico: perché no?”, risponde la Berti. Per affiancare Signorini e Sonia Bruganelli al GF Vip, Orietta ha viaggiato più di novanta volte in treno sull’Alta Velocità. Proprio durante questi viaggi, incontrando tanti telespettatori, ha avuto modo di capire quanto fosse seguito il reality show. A questo punto, Berti ha parlato della questione riguardante il cambio di rotta chiesto da Pier Silvio Berlusconi per il programma di Canale 5.

“Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti”, dichiara oggi Orietta. In questo modo, la nota cantante sembra voler far capire che il disappunto da lei riscontrato parlando con più persone abbia influito sulla decisione presa da Pier Silvio di mettere fine ad alcune dinamiche della Casa e anche de L’Isola dei Famosi.

Orietta Berti si lascia poi andare a una frecciata nei confronti di alcuni concorrenti. La cantante, attraverso queste parole, dimostra di essere rammaricata per come determinate dinamiche abbiano preso il sopravvento su altre tematiche che sabbero state più piacevoli. Per questo, l’opinionista sembra fortemente d’accordo con la decisione presa a un certo punto da Pier Silvio Berlusconi.

“A inizio trasmissione pensavamo di poter approfondire molti temi: dalla depressione, alla solitudine di chi ha perso un proprio caro, dalla prevenzione dell’Hiv al tema delle donne che non possono avere figli. Poi la convivenza nella Casa e i caratteri dei protagonisti hanno preso il sopravvento. È giusto che tutto torni a fondarsi sul rispetto reciproco”

Queste le parole di Orietta e chissà magari l’ottava edizione del GF Vip vedrà ancora lei nelle vesti di opinionista a fianco di Alfonso Signorini. Ciò che ormai pare certo è che Sonia Bruganelli non tornerà per una terza edizione da opinionista. Sembra che ci sia già un’idea su chi potrebbe sostituirla.

E, intanto, si parla già dei concorrenti dell’ottava edizione del reality show condotto da Signorini. Infatti, proprio nelle scorse si parlava dell’eventualità di vedere Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, come geffina.