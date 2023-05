Un altro membro della famiglia Tavassi approda in televisione? Così sembrerebbe, secondo quando riferito da Guendalina Tavassi nelle sue Instagram Stories, oggi, martedì 2 maggio. L’influencer ha cominciato la giornata dando il buongiorno ai suoi numerosi followers, aggiornandoli riguardo una misteriorsa telefonata ricevuta proprio in mattinata, che l’avrebbe lasciata senza parole. Di cosa si tratta?

L’ex protagonista del “Grande Fratello” sarebbe stata contattata da degli autori di un noto programma televisivo. Inizialmente, avendo riconosciuto il numero, Guendalina ha pensato che la chiamata fosse per lei, ma invece, le sue aspettative sono state deluse. Ebbene, perché in realtà loro cercavano sua madre, Emanuela Fuin. Dopodiché, ha concluso scherzando sul fatto che adesso le sarebbe ‘toccato’ anche accompagnarla a scegliere gli outfit per andare ad incontrare questi misteriosi autori.

Emanuela Fuin al GF Vip? La richiesta dei fan

Non si sa ancora di che programma si tratti, ma, da come ha fatto intendere Guendalina, si trattava di autori che lei conosceva abbastanza bene. Dunque, com’è noto, l’ex naufraga ha preso parte sia a l’Isola dei Famosi che al Grande Fratello, per questo molti fan stanno già ipotizzando sulla presenza di Emanuela in uno di questo reality. Più presumibilmente, la scelta ricadrebbe verso il GF Vip, dato che l’Isola è già iniziata. Naturalmente, queste rimangono solo supposizioni, dato che la sorella di Edoardo Tavassi non ha dato ulteriori dettagli.

Una cosa, però, è certa: i fan della famiglia Tavassi e della coppia del GF Vip “Incorvassi” (Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia) sono più entusiasti che mai. La signora Emanuela ha già mostrato il suo carattere peperino nell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, durante le sue numerose ospitate nella Casa più spiata d’Italia.

L’ex showgirl, infatti, è stata più volte chiamata dal programma non solo per salutare il figlio, ma anche grazie ai suoi accesi scontri con Antonella Fiordelisi e Attilio Romita, con il quale ha avuto un intenso faccia a faccia. Insomma, qualora Emanuela dovesse veramente partecipare ad uno dei reality targati Mediaset, non ci sono dubbi sul fatto che ne vedremo sicuramente delle belle.