“Gf Vip, Bruganelli sostituita da Giulia Salemi”. La reazione di Sonia

Secondo ‘scontro’ tra Dagospia e Sonia Bruganelli. Pochi giorni fa, il portale aveva lanciato la news relativa alla fine del matrimonio dell’imprenditrice e di Paolo Bonolis. Peccato che i due, letta l’indiscrezione, si siano precipitati sui social facendosi una grassa risata e smentendo che il loro percorso comune fosse giunto al capolinea. Nelle scorse ore sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino è tornato a parlare della Bruganelli, assicurando che il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip sarà preso nella prossima stagione da Giulia Salemi. Ohibo! E Sonia? Come ha reagito? Invitando Dagospia, con toni canzonatori, a farsi i fatti suoi.

Dunque? Il viaggio da opinionista della Bruganelli al GF Vip è arrivato al capolinea? Probabile, soprattutto dopo ciò che si è visto nell’ultima parte dell’edizione numero sette del reality più spiato d’Italia. La moglie di Bonolis è stata una delle figure del cast della trasmissione ad essere stata richiamata ‘all’ordine’ dai piani alti di Mediaset che ad un certo punto hanno imposto a Signorini & Co di virare completamente circa i toni e i contenuti da usare nel programma.

Il reality tornerà in onda anche nel 2023/2024 ma pare quasi certo che si opterà per una rivoluzione del format. Si mormora che ci potrebbe essere un ritorno alle origini, vale a dire che si potrebbe tornare a puntare sui concorrenti Nip e non Vip. Per quel che riguarda le opinioniste, pare che la Bruganelli, come poc’anzi detto, abbia poche chance di ottenere la riconferma.

Discorso differente per Orietta Berti. Sembra che la cantante abbia firmato un contratto con il Biscione di due anni. Uno è già trascorso, l’altro è quello che deve venire. Insomma, a meno che si straccino le carte, la musicista dovrebbe sedersi nuovamente al fianco di Alfonso Signorini. E chissà che non ci sia con lei Giulia Salemi che al GF Vip 7, in qualità di esperta social, ha dimostrato di sapersi muovere egregiamente in trasmissione. La promozione sarebbe meritata. Dalla sua parte ci sarebbe pure Signorini che, oltre a provare parecchia stima per lei, è anche un amico fidato.