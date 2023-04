Sonia Bruganelli a Verissimo: la questione GF Vip è ormai surreale

Sonia Bruganelli ospite a Verissimo. Non appena ha avuto il via l’intervista, la produttrice e la padrona di casa Silvia Toffanin hanno subito chiarito che la chiacchierata, a differenza di quanto scritto da Dagospia, non era prevista per la scorsa settimana. Per chi non lo sapesse, si era mormorato che l’intervista era saltata in quanto l’opinionista del GF Vip e il marito Paolo Bonolis si stavano separando. “No, la mia ospitata era calendarizzata per oggi 23 aprile, non è mai stata rimandata”, ha sottolineato l’imprenditrice. La versione l’ha confermata anche la conduttrice del rotocalco di Canale Cinque.

Capitolo presunta separazione da Bonolis. La notizia si è rivelata infondata. Dagospia aveva sostenuto che la coppia si era detta addio e lo avrebbe annunciato proprio a Verissimo. “Tu conosci me e Paolo, secondo te, conoscendoci, per quanto Verissimo è un programma che noi amiamo, tu ci vedevi entrare mano nella mano per dire che ci separavamo?”, ha chiesto Sonia alla Toffanin che ha chiosato: “Fantascienza televisiva, fanta Tv!”.

“All’inizio – ha aggiunto la Bruganelli – nel leggere la notizia siamo rimasti stupiti. Siamo insieme da più di 25 anni, siamo una coppia solida e forte. Abbiamo subito dimostrato che noi non sapevamo nulla di ciò che è stato scritto. Bisognerebbe fare più attenzione sul modo di comunicare dei media”.

“Noi siamo abituati purtroppo a questo. Hanno scritto un comunicato tipo ufficiale che noi ci eravamo lasciati, senza che noi sapessimo nulla. Noi siamo qui assieme, lavoriamo assieme, abbiamo dei figli. Oltre a questo non abbiamo bisogno di comunicare niente se non quello che si vede. Le cose nostre le conosciamo io e Paolo, nessun altro”, ha evidenziato l’imprenditrice.

A Verissimo il Grande Fratello Vip totalmente snobbato

Nel corso della chiacchierata non è stato in alcun modo toccato il tema Grande Fratello Vip. Silvia Toffanin, infatti, non ha rivolto alcuna domanda all’ospita sulla sua esperienza da opinionista nel reality show. Un fatto piuttosto surreale se si considera che la Bruganelli è diventata un personaggio televisivo proprio nel ruolo di commentatrice delle vicende della Casa più spiata d’Italia. Evidentemente il diktat dei piani alti di Mediaset è stato perentorio: il GF Vip 7 meglio farlo finire nel dimenticatoio.