Com’è stato squalificato Daniele Dal Moro al GF Vip 7? Il racconto è arrivato direttamente dall’interno della Casa, da chi ha vissuto la squalifica e non l’ha solo vista da uno schermo. Daniele è stato portato via dal confessionale, tutto è successo in una manciata di secondi. Il motivo della squalifica è un reiterato comportamento del concorrente che con le ultime direttive Mediaset non sono più tollerate. Si va via non al primo richiamo, ma pare che Daniele fosse già stato ripreso più volte. Anche i fan spesso hanno notato toni troppo alti nei litigi, con Oriana Marzoli e non solo, ma il motivo che ha portato alla sua squalifica non ha convinto proprio tutti.

Daniele stava giocando con Oriana, lui stesso si è difeso sui social appena ha ripreso in mano lo smartphone. Potrebbe sorvolare sulla squalifica al GF Vip 7, perché a quella si sopravvive, ma non deve aver gradito molto, e ha ragione, sentirsi accusato di essere un violento. Insomma, va bene il provvedimento ma va meno bene l’accusa. Mentre Dal Moro sui social si difende, nella Casa sono state ore di incredulità generale. Anche perché non è accaduto come con Edoardo Donnamaria, che è stato squalificato durante la puntata e ha avuto modo di salutare tutti. Daniele è andato via all’improvviso.

Questa disparità di trattamento ha lasciato perplesso Luca Onestini. Proprio quest’ultimo ha raccontato com’è uscito Daniele dal GF Vip e non ha nascosto di avere dubbi. In realtà Luca mostra spesso perplessità su come gli autori operano in puntata e non, non è nuovo insomma a questo genere di sfogo. Ma veniamo alla squalifica, ecco come è successo in base al racconto di Onestini, riportato da Biccy:

“Sì è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché? E poi l’altra cosa… Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. È brutta per tutti”

Nella conversazione con Luca, anche Oriana ha parlato della squalifica di Daniele:

“Sì, io cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Io invece non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. […] Amo, si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”

Nessuno ha avuto modo di salutare Daniele: è entrato in confessionale dalla Casa ed è uscito dal confessionale da una porta diversa. Sparito nel nulla, come era successo ad Alda D’Eusanio e come è successo in questa edizione a Riccardo Fogli. Secondo indiscrezioni che circolano sul Web, Daniele avrebbe chiesto di poter salutare almeno Oriana e Tavassi, ma non gli sarebbe stato concesso. Potrà mandare un messaggio, come ha fatto Edoardo con Antonella Fiordelisi? Si scoprirà lunedì sera nel nuovo appuntamento con il GF Vip 7.