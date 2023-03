Daniele Dal Moro è tornato sui social dopo la squalifica dal “Grande Fratello Vip”. Poche ore fa, il sito ufficiale del programma ha annunciato che l’imprenditore veneto era stato costretto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia a causa di comportamente ritenuti inappropriati. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché l’ex vippone è stato fatto ‘sparire‘ improvvisamente dal confessionale, senza neanche aspettare la puntata di lunedì 20 marzo per salutarlo. Ad ogni modo, poco dopo la sua squalifica, Dal Moro ha subito ripreso in mano il suo profilo Instagram, pubblicando prima una storia e poi un post. Nella storia il 32enne ha condiviso una sua fotografia con scritto “Dopo ve racconto du cosette… grazie a tutti”. Questa frase aveva già portato alla nascita di molte domande. Inoltre, poco dopo, Daniele ha pubblicato il suo primo post dopo sei lunghi mesi scrivendo delle parole altrettanto ambigue:

Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente.

Insomma, a poche ora dalla sua uscita dalla Casa, Daniele ha già lanciato delle velate frecciatine al programma. In effetti, il “Grande Fratello Vip” ha cominciato a seguire questa nuova linea autoriale in corso d’opera, cominciando a dettare regole mai viste prima nella storia del reality e che hanno, giustamente, destabilizzato i concorrenti. Nonostante Dal Moro non sia sicuramente un santo e abbia avuto vari scatti d’ira dimenticabili durante il suo percorso, pensare ad una squalifica solamente nei suoi confronti suona alquanto esagerato e, a tratti, ingiusto.

Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli?

Inoltre, l’imprenditore veneto ha fatto riferimento al fatto che le regole non sarebbero state uguali per tutti. C’è chi pensa si riferisca ad Edoardo Donnamaria, che, dopo essere stato squalificato, ha potuto salutare i suoi compagni e avere un’uscita più ‘degna’. Dall’altra parte, però, molti sono convinti stesse parlando di Oriana Marzoli.

L’ex tronista, infatti, è stato squalificato a seguito di un battibecco con la venezuelana, durante il quale uno gioco scherzoso si è trasformato in una scena alquanto aggressiva. Secondo vari utenti, Daniele avrebbe scritto quelle parole perché non troverebbe giusto che non sia stato attuato lo stesso provvedimento nei confronti della Marzoli. A confermare tale tesi sono state alcune mosse social del 32enne, che ha seguito vari suoi ex coinquilini della Casa escludendo proprio Oriana, con cui aveva un rapporto molto più ravvicinato. In ogni caso, Dal Moro ha dichiarato che presto rivelerà la sua verità e i fan non vedono l’ora di sapere cosa ha da dire.