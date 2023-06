GF Vip, Daniele e Oriana: “Stiamo insieme”. Lo scoop di Signorini

Sembra che i fan della coppia Oriana Marzoli – Daniele Dal Moro possano tirare un sospiro di sollievo. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbero tornati insieme, dopo una prima rottura. A riportare la notizia sarebbe Chi Magazine (settimanale diretto da Alfonso Signorini) che ha avuto modo di intervistarli. Oriana e Daniele hanno raccontato le fasi del loro riavvicinamento, avvenuto proprio quando per la coppia non sembrava esserci più speranza. Ecco cosa hanno detto.

Il racconto di Oriana: dalla lite alla riconciliazione

Oriana ha raccontato come, inizialmente, tra i due sembrava essere calato il sipario, specialmente dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni. “Mi aveva scritto un messaggio che ho interpretato come un addio” ha confessato. Oriana, dopo esser stata mandata via di casa da Daniele, aveva trovato ospitalità da Alberto De Pisis. Poi, il ripensamento, durante il ritorno da Madrid, dove era stata per una campagna pubblicitaria: “Ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele“.

Oriana, una volta rientrata in Italia, si è quindi diretta subito a Verona, a casa di Daniele. In seguito si sono riabbracciati: “È stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato” ha dichiarato Oriana. I due, stando a quanto ha dichiarato l’influencer, dovranno mettere da parte l’orgoglio per riuscire a proseguire insieme, cercando di comprendere le sofferenze che hanno caratterizzato sia l’uno che l’altra.

Daniele Dal Moro si esprime sulla vicenda

Nel corso dell’intervista, anche Daniele Dal Moro è intervenuto sulla vicenda: “Mi circondo di persone fidate, e Oriana lo è” ha dichiarato, spiegando come per lui i litigi siano fonte di stress. Daniele si è detto dispiaciuto per il passato della fidanzata, “ma non posso pagare io” ha ribadito. Resta da capire se i due abbiano finalmente trovato un modo per andare avanti insieme, mettendo da parte contrasti e divergenze. I fan della coppia sperano sia così.

Sembrerebbe che i due abbiano deciso di mettere una pietra sopra agli avvenimenti che li hanno visti protagonisti negli ultimi giorni. Dalle room su Twitter passando per i contrasti sui social, tra Oriana e Daniele sembrerebbe essere tornato il sereno. I fan sperano che la storia tra i due possa continuare senza ulteriori incidenti di percorso. Al momento, però, i fan possono gioire di questa riconciliazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.