GF, Beatrice Luzzi contro tutti: il duro sfogo social dopo il caso Alfonso

L’ultima puntata del Grande Fratello ha sconvolto gli equilibri, non solo della casa. Beatrice Luzzi è stata fortemente attaccata dai social, dopo aver cercato di difendere Alfonso D’Apice con argomentazioni ritenute da molti insensate. Ora, l’opinionista ha deciso di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe e affida al suo account X un lunghissimo sfogo. Ecco cosa ha detto.

Lunedì scorso, Alfonso D’Apice ha dovuto lasciare la casa, eliminato al televoto. Per tutta la settimana era stato nel mirino dei social per i suoi comportamenti sopra le righe. Le parole verso Maria Vittoria Minghetti e i comportamenti verso Stefania Orlando, avallati dalla sua nuova fiamma Chiara Cainelli, hanno fatto infuriare i telespettatori che lo hanno punito con l’eliminazione. In puntata, Anna Pettinelli ha voluto proteggere Stefania e ha colto l’occasione per rimproverare Alfonso sui suoi atteggiamenti. La situazione di molti dei concorrenti pare fuori controllo, maleducazione e arroganza a go-go, il pubblico inizia a essere stanco e l’eliminazione dell’ex di Temptation Island ha dato un forte segnale. Beatrice Luzzi tuttavia ha voluto difendere Alfonso, sia da Anna Pettinelli che dal pubblico. Secondo l’opinionista la colpa dei suoi comportamenti è da ritrovare nel cortisone assunto negli ultimi giorni, opinione che le ha fatto scatenare i social contro.

Beatrice Luzzi sul caso Alfonso: ”Non sfamerò la vostra sete di vendetta”

Molti telespettatori si sono detti delusi dalla Beatrice opinionista, dopo averla ammirata come concorrente. Da lei, che ha vissuto il branco per sette mesi, ci si aspettava una comprensione maggiore verso Stefania Orlando ed Helena Prestes, continuamente prese di mira dal gruppo di Lorenzo, Shaila e co. Beatrice ora invece pare fare il bastian contrario, non c’è mai verso di vederla difendere chi è ”vittima” del branco. Quando nell’ultima puntata ha tirato fuori la scusa del cortisone pur di giustificare gli atteggiamenti di Alfonso contro Stefania, è stato troppo. Affossata sui social, tra commenti e critiche, ora ”La Rossa” rompe il silenzio e dice la sua. La Luzzi ritiene di essere sempre se stessa, di non aver intenzione di sfamare la sete di vendetta degli spettatori del GF. Richiama molti episodi di quando era lei nella casa, quando ha mostrato educazione e gentilezza anche verso i suoi nemici storici, come Perla Vatiero e Anita Olivieri.

Lei non è qui per fare la guerra dice, ma per creare più umanità e senso di società. Non aveva motivo di dare il colpo di grazia ad Alfonso dopo la puntata già complessa e l’eliminazione. Riguardo Stefania, molti le hanno fatto notare che spesso e volentieri pare andarle contro per partito preso, vista la loro antipatia personale. In questo caso, Beatrice pecca di non obiettività secondo gli appassionati del programma, visto che dice di dover tenere in considerazione nel corso del reality, come i protagonisti si sono comportati con lei. Ecco il post completo scritto dalla Luzzi su X: