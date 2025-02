Grande Fratello, frase shock di Alfonso a Mavi: “Ti faccio…” È bufera

La puntata ieri del Grande Fratello è stata carica di emozioni e discussioni, create anche forse per cercare di contrastare gli ascolti di Sanremo. Oltre all’amore tormentato di Helena e Javier e alla faida tra gli Shailenzo e il resto della casa, protagonista è stata Maria Vittoria Minghetti. La giovane dottoressa è nel mirino del gruppo di Lorenzo e una frase pronunciata da Alfonso D’Apice durante le nomination ha fatto infuriare il pubblico. Vediamo cosa è successo.

Sono state ore complesse per Mavi: da un momento all’altro si è trovata bersagliata dagli attacchi frontali di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La sua colpa imperdonabile quella di non voler odiare per forza Helena e Javier. Ieri ovviamente ne hanno discusso in puntata e gli animi si sono scaldati di nuovo, tanto che durante le nomination, in cui Maria Vittoria ha nominato Alfonso, quest’ultimo si è lasciato andare ad una dichiarazione molto discutibile. In studio probabilmente non se ne sono accorti o se se ne sono accorti hanno chiuso un occhio, come accade un po’ troppo spesso in questi casi. Ma a casa i telespettatori non si sono fatti sfuggire il commento del protagonista di Temptation Island e chiedono provvedimenti, parlando addirittura di minaccia velata.

Alfonso D’Apice a Mavi: ”Ti faccio saltare” (Il video)

Da quando Lorenzo Spolverato è diventato il primo finalista, il gruppetto dei suoi ”sudditi”, come li hanno soprannominati Stefania e Iago, ha alzato la cresta. Alfonso, che fino ad ora si era dimostrato pacato con tutti, da quando ha iniziato la relazione con Chiara Cainelli non perde l’occasione per alzare il tono di voce con i coinquilini. Ormai, sentendosi tutti protetti dal favore dei fandom di coppia (e forse un po’ troppo anche da autori, opinioniste e conduttore), i concorrenti non hanno più filtri e possono comportarsi in modo discutibile senza ripercussioni. Maria Vittoria Minghetti si è dimostrata tra tutti una sorpresa: stanca delle stesse polemiche ha deciso di mettere in discussione il ”branco” e per lei non c’è stata pietà. Durante le nomination ha fatto il nome di Alfonso, persona a cui un tempo era legata, perché ormai lo vede completamente diverso. Lui ha risposto così: ”Ti faccio saltare”.

La frase ha fatto infuriare il pubblico da casa. In studio nessuno ha notato, o ha soprasseduto, ma sui social non si parla d’altro. Molti utenti stanno taggando gli account del GF, di Rebecca Staffelli e delle opinioniste con la speranza che vedano quella che a detta di tanti è una minaccia di Alfonso nei confronti di Mavi. Quello che i telespettatori lamentano è la totale ignavia della produzione davanti a questi comportamenti. Non vengono mai ripresi, se non bonariamente, e questo dà ai concorrenti la giustificazione per esagerare con modi e toni, oltre i limiti dell’educazione e del quieto vivere, assumendo atteggiamenti arroganti. Legittimati dalla consapevolezza di essere forti al televoto non hanno più freni. Ecco il video del momento preciso in cui Alfonso si rivolge a Mavi.