Grande Fratello, D’Apice-Chiara: cade la maschera. Orlando-Iago top

Volano gli stracci nella Casa del Grande Fratello, durante la 31esima puntata. Si inizia da Stefania Orlando, che si è ritrovata in questi giorni ad affrontare l’ira di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. La coppia ha dato della ruffiana alla loro coinquilina, grande protagonista del GF Vip 5 con Tommaso Zorzi. Dopo la clip riassuntiva, Stefania dice di voler far parlare loro stasera. Alfonso Signorini, però, vuole sentire la versione di Stefania. Ma ecco che il conduttore decide di asfaltare subito D’Apice e Chiara:

“Non è stato bello apostrofare una donna come avete fatto voi. Definire una professionista una gossippara o un’opinionista di serie c no”

“Sta studiando, non si applica”, afferma D’Apice con tono presuntuoso e arrogante. Iago Garcia interviene in difesa della Orlando trovando che i due siano molto arroganti nel loro modo di confrontarsi con lei. Stefania prende la parola:

“Quando noi entriamo ci affianchiamo a persone con cui ci troviamo bene. Credo che anche tu l’abbia fatto. Tu hai attaccato Javier sentendo Shaila e Lorenzo. Sei diventata la loro ombra. Vorresti essere Shaila, che ha una grande personalità. Alfonso ha perso simpatia e leggerezza da quando è con te. Non ti vedo autentica”

Dallo studio, anche Beatrice Luzzi replica alle accuse della coppia, ironizzando: “No, l’opinionista di serie c sono io. Semmai lei è di serie d”. Cesara Buonamici crede che i due siano molto arrabbiati e non capisce il motivo. “Pensate che denigrando un altro concorrente conquistate consensi?”, chiede l’opinionista. Intanto, proprio nelle scorse ore, Tommaso Zorzi fuori ha difeso la Orlando, asfaltando D’Apice. Maria Teresa Ruta trova che da parte di Chiara, da donna a donna, avrebbe dovuto evitare un certo accanimento.

Alfonso e Cainelli, però, non credono di essersi accaniti contro Stefania. Anzi, D’Apice vede accanimento da parte della Orlando.

Grande Fratello: D’Apice diventa coraggioso, Iago lo sgama

Dopo aver visto Lorenzo Spolverato diventare primo finalista, D’Apice ha trovato il coraggio di uscire fuori per com’è davvero. Finora si è visto un Alfonso taciturno, pronto a dire la sua in disparte e sempre un po’ dietro le quinte. Ora in modo veloce e improvviso, l’ex volto di Temptation Island diventa una furia anche con Iago. Come mai la rabbia di Alfonso esce fuori solo ora? Dov’era stato finora? Spunta come un fungo, preso di coraggio dopo aver visto il suo amico Lorenzo approdare in finale.

“Io vorrei dire che questa maschera del sorriso inizia a cadere, come il truccatore che bussa alla porta. Io aspetto che sia così. Anche io ho perso mio padre e Javier ha perso sua madre. Non abbiamo mai usato questa cosa. Non sto vedendo questa settimana quel bel ragazzo che sei”

Jessica Morlacchi si schiera contro Iago. “È un intercalare. Non è un voler ricordare il padre di Alfonso”, replica Signorini, quando la cantante romana accusa l’attore spagnolo di aver esagerato con D’Apice. “No, non sono un tuo genitore. Per fortuna”, questa la frase a cui si riferiscono, detta da Iago durante un litigio con Alfonso. Signorini invita tutti a non sfruttare situazioni delicate per colpire gli altri.