Grande Fratello 31° puntata: nominati, preferito, Javier ‘molla’ Helena

La 31esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che ha definito questa una serata speciale. Il conduttore ha dato inizio a questo appuntamento con le tensioni. In particolare, ha deciso di puntare sul coraggio che Alfonso D’Apice ha trovato in questi giorni. Questo suo cambiamento coincide con l’elezione del suo amico Lorenzo Spolverato come primo finalista. Stefania Orlando e Iago Garcia si sono ritrovati nel suo mirino ultimamente e anche in quello di Chiara Cainelli. Ed ecco che stasera sono arrivati nuovi confronti.

Sembra proprio che a D’Apice sia caduta la maschera, mentre la Orlando e Iago hanno affrontando il tutto con eleganza e maturità. La puntata è andata avanti con Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Come aveva promesso nella scorsa puntata, Signorini ha permesso ai due fidanzati di ritrovarsi nella Casa per San Valentino. Ciò è accaduto quando Giglio è venuto a conoscenza delle ultime segnalazioni che vedono Yulia vicina a un ex tentatore di Temptation Island in un locale. La Bruschi ha avuto modo di difendersi in studio, rassicurando il fidanzato e dicendo che si tratta di un amico.

In quella occasione, l’ex gieffina ha smentito di aver rivisto a cena il suo ex compagno, con cui sta affrontando la causa in tribunale che l’ha portata fuori dalla Casa. Stasera, Yulia al GF ha cambiato versione dei fatti: “Forse non mi sono espressa bene… è meglio mantenere un rapporto civile, soprattutto quando c’è una cosa del genere in ballo”. Signorini ha sottolineato che la Bruschi aveva dichiarato che le segnalazioni che la vedevano di nuovo vicina a Simone, l’ex fidanzato, “non erano reali” e “invece sono uscite le foto”.

Anche Beatrice Luzzi ha detto la sua al riguardo: “Che coraggio questa ragazza, aveva negato l’evidenza”. Quando ha riabbracciato Giglio, Yulia ha questa volta precisato di aver recuperato i rapporti con l’ex fidanzato. Avrebbe voluto trascorrere più tempo con Luca, in vista di San Valentino, ma quella della Bruschi è stata una toccata e fuga.

Grande Fratello: Pamela saluta tutti, Jessica è la preferita al televoto

L’attenzione si è poi spostata su Lorenzo Spolverato, sempre più esaltato dopo essere stato eletto primo finalista. Durante questo blocco, Helena Prestes ha zittito Beatrice Luzzi, dimostrando di essere certa della sua posizione. Dopo di che, Pamela Petrarolo è tornata nella Casa per salutare i suoi ormai ex coinquilini dopo la sua improvvisa uscita:

“Sono andata via un’altra volta, ma questa volta non tornerò. Non potevo non venire qui a salutarvi tutti e ricordarmi di quanto sia stata pazzesca questa esperienza per me. Ragazzi qua è l’America, fuori non potete capire. Godetevela questa Casa meravigliosa, tanta leggerezza. Dovete stare sereni, divertitevi. Ero finita, ma se non fosse stato per me non avrei mai mollato. Quando succede qualcosa, è chiaro che una mamma corre e va via. Mi mancherete tanto. Siete fortissimi. Io sono serena”

Con la presenza anche di Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, Signorini ha riunito le ex Non è la Rai. Le tre ex gieffine, entrate nella Casa come un unico concorrente, sono ormai tutte fuori dei giochi per loro stessa volontà.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: la preferita del pubblico è Jessica Morlacchi con il 38% (Chiara 23%, Amanda 23%, Stefania 7%, Iago 5%, Maria Teresa 2%). La cantante romana ha dovuto dare inizio a una catena di salvataggio, facendo il nome di Maxime Mbanda. Quest’ultimo, a sua volta, ha salvato Amanda, che ha portato in salvo Stefania. La Orlando ha salvato Iago, che h fatto il nome di Maria Teresa Ruta. Chiara è così finita automaticamente al televoto.

Il momento commovente della 31esima puntata del GF è stata dedicato a Mattia Fumagalli. Il gieffino ha parlato della sua difficile infanzia, durante la quale veniva spesso messo da parte e si sentiva non capito dai suoi coetanei.

Commovendo tutti, il gieffino ha ricordato i momenti in cui si sentiva escluso e in cui faticava a essere se stesso in casa, in particolare con suo padre. Proprio lui, Carlo, stasera ha fatto una sorpresa a Mattia. L’uomo ci ha tenuto a chiedere scusa al figlio per gli anni difficili che ha vissuto:

“Ho sbagliato nel non capire il tuo orientamento. Qui sei trasparente e hai un’educazione enorme. Che sono un amico devi credermi, vai avanti così che sei un grande. Non oso pensare a quello che hai passato. Ti tenevi tutto dentro. Meriti proprio che io ti chieda scusa per quel periodo”

Non sono mancate le lacrime per padre e figlio.

Grande Fratello: Javier molla Helena nelle difficoltà

La serata è andata avanti con due delle coppie della Casa: Chiara-Alfonso, Helena-Javier. I primi due sono schierati ormai con la Prestes. Javier e Alfonso, però, sono amici e si ritrovano in posizioni scomode. Infatti, Chiara si è spesso scagliata contro Martinez. Signorini stasera avrebbe voluto vedere vedere Javier schierarsi. Ma il gieffino ha faticato molto a prendere le difese della sua Helena, anzi non l’ha proprio fatto. Al contrario, D’Apice ha ribadito il suo affetto nei confronti di Javier, ma ha difeso Chiara contro Helena.

“Non hai mai voluto conoscermi. Sei arrogante”, ha tuonato la Prestes, replicando alle accuse di Alfonso. La modella brasiliana stasera, inoltre, ha ammesso di sentirsi protetta da Javier, il quale le consiglia sempre di usare l’indifferenza. “Da lui imparo molto”, ha dichiarato Helena, che al contrario di Javier ha difeso il loro rapporto. Buonamici ha, però, fatto notare che Martinez è turbato ultimamente.

“Prima voglio chiarire questa situazione, non voglio passare sopra a nulla”, ha dichiarato poi Javier in salotto, deludendo Helena. Martinez ha fatto nuovamente un passo indietro, proprio quando Signorini gli ha chiesto di dare un bacio alla Prestes per San Valentino. “Abbiamo già chiarito, come puoi farti condizionare dalla puntata”, ha tuonato Helena, rifiutandosi di fare il gioco delle coppie dopo averlo visto svogliato con lei.

Mariavittoria e Tommaso, Shaila e Lorenzo, Chiara e Alfonso si sono così sfidati tra loro per vincere una serata da soli nel Tugurio e un giro di notte per Roma in Limousine. In particolare, gli uomini hanno affrontato questa sfida. Tommaso è stato l’unico a indovinare la prima domanda e ha voluto proseguire da solo con le successive. Ebbene Franchi ha dimostrato di conoscere bene Mariavittoria. Infatti, ha dato solo risposte giuste.

Signorini si è spostato poi su Amanda e Federico. I due si sono avvicinati molto e, inizialmente, Jessica ha pensato che la Lecciso volesse sedurre il giovane gieffino. La Morlacchi ha fatto uscire fuori un retroscena: prima di entrare nella Casa, Chimirri ha inviato al profilo di Amanda su Instagram il suo numero di telefono. Ma ecco che è stato svelato, tramite una clip, che i due gieffini – con l’aiuto di Stefania Orlando – hanno fatto credere a Jessica che ci fosse qualcosa tra loro. Anche Maxime ci è cascato.

Grande Fratello 31esima puntata nomination: chi è finito al televoto

Momento super romantico con Mariavittoria e Tommaso. Inizialmente Signorini ha fatto credere a Franchi che l’ex fidanzata Margherita gli avesse scritto una lettera. Invece, a scrivergliela è stata Mariavittoria. Di sicuro, i due gieffini rappresentano la coppia più vera e credibile di questa edizione. Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto con Chiara, Maxime, Alfonso, Shaila, Iago, Giglio e Amanda.