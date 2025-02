Grande Fratello: Lorenzo ‘protetto’ per il gioco, Helena zittisce Luzzi

Si torna a parlare della proclamazione di Lorenzo Spolverato come primo finalista del Grande Fratello. Mentre lui ha gioito, chiaramente qualcun altro no. Helena Prestes ha subito mostrato delusione nel vederlo ottenere l’ambito posto in finale. La modella brasiliana senza nasconderlo si è opposta a questo risultato. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che mostra alcuni concorrenti, del gruppo opposto, sfogarsi questa elezione del primo finalista e non sono gli unici.

Infatti, anche tantissimi si sono opposti in questi giorni, soprattutto dopo la gaffe fatta dal conduttore e dalla regia nella scorsa puntata. La clip mostra Federico Chimirri che consiglia ai suoi amici Stefania, Iago, Amanda ed Helena di evitare di mettere Spolverato al centro dell’attenzione. Questo gruppo appare stasera come quello che vuole creare pesanti strategie contro Lorenzo. Il pubblico, però, tuona contro la regia, ritenendo che dovrebbe mostrare anche tutte le spietate tattiche messe in atto tranquillamente da Spolverato contro Helena, l’ultima quella che vede coinvolta Zeudi Di Palma. Eppure non c’è neanche l’ombra di clip che lo mostrano in modo negativo durante le puntate.

Stasera Lorenzo si scaglia subito contro la Prestes, colei che a quanto pare teme più di tutti. “Stai cercando di mettermi in cattiva luce e non ci riesci”, tuona Spolverato. In realtà, molti telespettatori l’hanno messo in cattiva luce in base ai suoi stessi comportamenti e non a ciò che dice Helena. Ormai Lorenzo è inarrestabile, si sente fortissimo ed è pronto a qualunque strategia pur di decidere le future eliminazioni. Interviene Beatrice Luzzi stasera al Grande Fratello, la quale crede che la Prestes avesse all’inizio puntato sul “cavallo giusto” avvicinandosi a Spolverato.

Ma Helena non punta sugli altri, anzi. Ed è lei a confermarlo stasera zittendo la Luzzi: “Forse io sono io il cavallo giusto”. “Brava, l’ha detto”, afferma dallo studio Beatrice, soddisfatta per la replica della Prestes. Il pubblico deve farsene una ragione, ormai questa edizione ruota intorno alle spietate tattiche di Spolverato, che viene continuamente santificato in puntata per far andare avanti il gioco.

D’altronde senza di lui cosa farebbe il suo gruppetto contro Helena e gli altri suoi alleati? Tutto questo nella speranza, per la produzione e Signorini, che Spolverato non vada oltre i forti gesti già commessi e per cui è stata chiesta la squalifica da gran parte dei telespettatori.

“Qualche settimana e sei fuori, te lo dico io”, dichiara il finalista esaltato scagliandosi contro Iago. Dando spiegazioni a Signorini, Lorenzo ammette che questo fa parte della sua strategia.