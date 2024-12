Pomeriggio 5, Luzzi provoca Stefania Orlando: l’insinuazione

Ennesimo botta e risposta tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. Da qualche mese, le due primedonne si scambiano frecciatine a distanza, tra dichiarazioni durante programmi televisivi e mosse sui social. Una rivalità nata di recente, considerando che lo scorso anno Stefania sembrava sostenere l’attrice durante il suo percorso al Grande Fratello. Ultimamente, però, la Orlando ha cambiato completamente idea, complice alcune prese di posizione di Beatrice come opinionista del reality di Canale 5. Recentemente, ad esempio, Stefania ha criticato la Luzzi per aver difeso e dato l’immunità a Lorenzo Spolverato, arrivando a definirla una “maestrina“.

Ebbene, oggi, mercoledì 11 dicembre, Beatrice Luzzi è stata ospite di Pomeriggio 5 e, chiaramente, Myrta Merlino non si è lasciata sfuggire l’occasione per chiederle una risposta alle dichiarazioni di Stefania. Dopo aver discusso delle recenti dinamiche della Casa più spiata d’Italia, la Merlino ha detto alla protagonista di “Vivere”: “L’altro giorno tu hai detto quelle cose, hai dato l’immunità a Lorenzo, hai detto che la mamma di Shaila è stata scorretta e ieri la Orlando, che ha sempre avuto una parolina per te, ti ha dato qui della maestrina”.

Beatrice Luzzi ha prima fatto un sorrisino malizioso, per poi lanciare un’insinuazione pungente. “Vabbè rispetto a quello che mi dice di solito mi è andata più che bene. Chissà perché è così buona in questo periodo”, ha detto la seconda classificata della scorsa edizione del Grande Fratello. Al che, molti hanno subito ipotizzato che la Luzzi si stesse riferendo ad un possibile ingresso di Stefania Orlando nella Casa. Negli ultimi giorni, infatti, è emersa la notizia secondo la quale la conduttrice potrebbe tornare nel reality, insieme a Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi. Dunque, con questa frase, c’è chi pensa che Beatrice abbia definitivamente confermato le indiscrezioni.

In ogni caso, basterà attendere ancora pochi giorni per scoprire se il pubblico avrà davvero l’opportunità di rivedere Stefania Orlando nella Casa più spiata d’Italia. Una possibile mossa che ha già diviso i fan: da una parte, c’è chi non vede l’ora di rivederla all’opera come “animale da reality“; dall’altra, c’è chi teme che un ritorno potrebbe rovinare il ricordo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2020.