GF. 3° concorrente nip: chi è, a chi somiglia e dove l’avete già vista

Manca sempre meno al momento in cui la porta rossa della casa più spiata d’Italia si aprirà nuovamente. Dopo l’edizione VIP terminata qualche mese fa, stavolta si è optato per la versione classica del Grande Fratello. Nonostante questo, non sono pochi i personaggi noti che, anche stavolta, prenderanno parte al reality e che sono già trapelati nelle scorse settimane. In questi giorni invece, stiamo pian piano conoscendo anche il cosiddetto cast di persone comuni. A proposito di questo, Davide Maggio ha rivelato il nome della terza protagonista nip (si fa per dire).

Sono passati solo pochi mesi dal termine del GF Vip, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Alfonso Signorini però è già pronto per ripartire, il prossimo 16 settembre.

Certo, qualcosa cambierà. Tra la decisione di regalare al pubblico una nuova stagione “nip” del programma e la scelta di una nuova opinionista molto amata, la vera rivoluzione ci sarà però nella location. Dopo anni, i coinquilini avranno una casa nuova di zecca: ai Lumina Studios, non più a Cinecittà. Fortunatamente l’energia portata dalla trasmissione resterà la stessa, e lo si evince anche dal cast.

Nelle scorse settimane infatti, i fan del programma hanno già avuto modo di dare una prima occhiata a quello che sarà il nuovo gruppo di coinquilini che farà ingresso nella casa. Dapprima sono trapelati solo i nomi dei vip che prenderanno parte a questa nuova edizione.

Poi, da qualche giorno a questa parte, anche i primi concorrenti nip vengono svelati. Dopo Michele Castorino e Sara Pilla, poco fa Davide Maggio ha rivelato il nome della terza protagonista presa tra la gente comune. Tanto “comune” però, la ragazza in questione non sembra.

Tutto sulla terza “Nip”

Il suo nome è Yulia Naomi Bruschi. Classe 1998, nata all’Avana ma cresciuta in provincia di Lucca, Yulia ha lavorato in passato per un’agenzia di viaggi ed è un’appassionata di equitazione.

Ciò che stupisce sul suo conto però, non è questo “curriculum” da ragazza semplice, ma le sue esperienze passate. Il Grande Fratello infatti, non sarà la prima apparizione televisiva per la Bruschi.

La ragazza ha partecipato a Love Island (reality di in-successo condotto da Giulia De Lellis), ma soprattutto l’abbiamo già vista a Temptation Island. Yulia ha preso parte all’edizione del 2020 nelle vesti di tentatrice, avvicinandosi a Gennaro Mauro.

Come ultima chicca su questa nuova concorrente del GF poi, vi riveliamo che in molti, guardando le sue foto, hanno notato una forte somiglianza con Elodie, che le ha portato discreta popolarità sui social.