GF 9, svelato il 1° concorrente NIP: di chi si tratta (è già polemica)

Mancano solo due settimane e, lunedì 16 settembre, partirà una nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta della sesta stagione di fila condotta da Alfonso Signorini, che è impaziente di tornare al timone del reality dopo 6 mesi di assenza. Al suo fianco, ci saranno nuovamente Cesara Buonamici come opinionista unica e Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista social. Nonostante i pareri contrastanti dei telespettatori, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare una seconda volta per commentare le dinamiche della Casa. Per quanto riguarda i concorrenti, si seguirà lo stesso schema dello scorso anno, dunque un cast composto sia da celebrità che da personaggi NIP, ovvero non famosi.

Fino ad ora, sono stati confermati solamente alcuni vip che entreranno tra pochi giorni nella Casa più spiata d’Italia. Sul fronte dei NIP, invece, non ci sono state notizie, almeno fino ad ora. Poco fa, infatti, il sito Biccy ha svelato in esclusiva il nome del primo concorrente non famoso che potrebbe far parte del cast del GF 9. Di chi si tratta? Il suo nome è Michael Castorino e non è esattamente nuovo al mondo dello spettacolo. In passato, ha lavorato in televisione ed è anche apparso in alcuni spot pubblicitari.

Inoltre, insieme alla sua cara amica Giulia Ciaccio, ha fondato un’agenzia chiamata “Il mondo di Meg“, specializzata in animazione per bambini. L’agenzia organizza feste di compleanno, battesimi, comunioni, pigiama party e offre servizi di baby-sitting. Molti vip si sono affidati a “Il mondo di Meg” per le feste dei loro figli, tra cui Nina Zilli, Luca Argentero, Sophie Codegoni, Melissa Satta, Sfera Ebbasta, Michelle Hunziker e tanti altri. Michael e Giulia hanno anche lavorato al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, celebrato lo scorso giugno.

Dunque, Michael sembra avere già diverse conoscenze nel mondo dello spettacolo, motivo per il quale il suo possibile ingresso al Grande Fratello ha già scatenato alcune polemiche. Il pubblico, infatti, desidera vedere nella Casa persone realmente “normali“, al di fuori delle dinamiche dei vip, che vivano una vita simile alla loro e in cui possano identificarsi. In altre parole, personaggi simili a quelli che partecipavano al reality negli anni d’oro del programma.

In ogni caso, è ancora presto per trarre conclusioni affrettate, poiché non c’è stata alcuna conferma ufficiale della partecipazione di Michael Castorino. Al momento, non resta che attendere le prossime settimane per sapere finalmente i nomi di tutti i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.