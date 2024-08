GF cast, come stanno le cose: nomi certi, papabili, 3 rifiuti, 4 bufale

Settembre è sempre più vicino. Alfonso Signorini e il suo staff continuano a lavorare per chiudere il cast del Grande Fratello 9 che sarà riproposto con la formula mista, vale a dire che verranno arruolati sia vip sia nip. Per il momento ci sono poche certezze sui ‘famosi’ che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Tutto già deciso invece sul fronte conduzione e opinionisti: naturalmente a timonare il reality ci sarà nuovamente Signorini. In qualità di opinionista si rivedrà Cesara Buonamici che di recente ha reso noto di aver accettato il ruolo affidatole lo scorso anno. Confermata come esperta social anche Rebecca Staffelli che pochi giorni fa, al magazine Chi, ha fatto sapere di essere felicissima per essere stata nuovamente arruolata nella trasmissione.

Capitolo cast. Si parta dal solo nome che sembra essere certo, ossia quello di Jessica Morlacchi, ex volto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ed ex cantante dei Gazosa. Signorini ha di fatto confermato che la musicista è stata arruolata. Poi pare quasi certo che si punterà sul triangolo nato a Temptation Island, vale a dire su Lino Giuliano, Mayka Randazzo e Alessia Pascarella. Da capire se tutti e tre saranno buttati nella mischia fin da subito oppure se qualcuno sarà inserito strada facendo, come fu fatto per Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Secondo TvBlog sono inoltre già stati chiusi altri quattro contratti. Di chi stiamo parlando? Di tre volti che hanno fatto la storia di Non è la Rai (Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi) e dell’attrice Clarissa Burt che con i reality ha un ottimo feeling avendo già partecipato a La Talpa e all’Isola dei famosi.

Altro nome che sembra ormai certo è quello di Enzo Paolo Turchi. Lui stesso in una intervista di pochi giorni fa ha lasciato intendere a chiare lettere che farà parte dei giochi.

Ci sono poi altri nomi considerati ‘caldi’ e al centro delle trattative per entrare nel cast. Nel complesso la lista di vip già ‘blindati’ e ‘papabili’ tocca quasi quota 20:

Jessica Morlacchi

Alessia Pascarella

Maika Randazzo

Lino Giuliano

Pamela Petrarolo

Ilaria Galassi

Eleonora Cecere

Clarissa Burt

Enzo Paolo Turchi

Clayton Norcross

Federico Chimirri

Giulia Mannucci

Iago Garcia

Javier Martinez

Luca Calvani

Margherita Zanatta

Nadia Rinaldi

Franco Oppini

I rifiuti a Signorini e le bufale

Come ogni anno non sono mancati i rifiuti. Signorini avrebbe voluto nuovamente nella Casa Francesco Oppini, ma il figlio di Alba Parietti avrebbe declinato l’invito considerando la sua esperienza al GF conclusa dopo l’edizione a cui ha preso parte.

Anche Emanuele Filiberto di Savoia è stato contattato, ma avrebbe detto “no grazie”. Il magazine Oggi ha raccontato che, nonostante gli è stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella Casa, il principe ha declinato. Si sarebbe reso invece disponibile per fare l’opinionista, ricevendo picche.

Stessa dinamica che si sarebbe verificata con Karina Cascella. Anche l’ex volto di Uomini e Donne sarebbe stata raggiunta dagli autori del reality per un arruolamento come concorrente. Lei avrebbe avanzato la pretesa di fare l’opinionista. Pretesa non accolta.

Fin qui si è parlato di rifiuti reali e non di bufale. Ce ne sono state diverse. Qualcuno ha messo in circolo la voce che il GF avrebbe cercato il campione olimpico Thomas Ceccon e Cristiano Iovino. Signorini ha smentito tali retroscena. Pure chi ha raccontato che c’era una trattativa con Antonio Orefice di Mare Fuori ha preso un granchio. Lo stesso attore ha fatto sapere di non essere mai stato vicino al programma Mediaset.

Anche Al Bano ha chiarito che sul suo conto sono state riportate fake news: “Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto”. Chi ha sostenuto che Carrisi potesse sbarcare nel reality ha pure aggiunto che il cantante avrebbe chiesto un cachet stellare. Anche in questo frangente una bufala: “Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome. Ho la sanremite acuta, vorrei partecipare un ultimo anno in gara”.