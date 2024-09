GF, trapela 2° concorrente NIP: il suo curioso lavoro, di chi si tratta

Pian piano, il cast della nona edizione del Grande Fratello sta prendendo forma. Per ora è stata annunciata solo la quota VIP del cast di quest’anno, ma di vere celebrità tra i concorrenti ce ne sono davvero poche, lasciando molti fan del reality piuttosto delusi. Anche se i nomi erano stati già svelati da qualche giorno, solo nelle ultime ore l’account ufficiale del Grande Fratello ha iniziato a pubblicare i primi video di presentazione, confermando i futuri gieffini. Tra i nomi certi ci sono l’attore Luca Calvani, la cantante Jessica Morlacchi e il trio di “Non è la Rai” composto da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere.

Per quanto riguarda i cosiddetti NIP, invece, è stato il portale Biccy a rivelare il nome del primo concorrente, ovvero Michael Castorino. La sua partecipazione ha suscitato diverse polemiche poiché, sebbene non sia un volto sconosciuto, non è totalmente estraneo mondo dello spettacolo. Castorino ha fondato un’agenzia specializzata in animazione per bambini, con la quale ha avuto modo di lavorare per molti personaggi famosi. Totalmente diversa, invece, pare essere l’occupazione della seconda gieffina nip, annunciata poco fa da Davide Maggio.

Sara Pilla è una nuova concorrente del GF: dettagli

Chi è? Si tratta di Sara Pilla, 24enne veneziana cresciuta in una famiglia di gondolieri. Ebbene, anche Sara lavora come gondoliera ed è stata una delle prime donne a ottenere la licenza nella sua città. Fin da piccola, il padre Fabio la portava con sé in gondola, trasmettendole la passione per questo mestiere, che si tramanda da generazioni nella sua famiglia. Tuttavia, anche Sara ha avuto precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo. Nel 2022 è stata nominata Miss Italia Social per il suo lavoro nel documentare e condividere tutto ciò che accadeva dietro le quinte del concorso.

Inoltre, il suo sogno è proprio quello di lavorare come attrice, modella e cantautrice. Da tempo, si prepara per quest’obiettivo: ha frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia, ha studiato canto a Milano e suona il flauto traverso e il pianoforte. Fino ad ora, il suo profilo Instagram conta quasi 8mila followers e, ora, con il Grande Fratello avrà finalmente l’opportunità di farsi conoscere al grande pubblico e poter iniziare a lavorare in quest’ambiente. A questo punto, non resta che attendere per avere la conferma ufficiale dell’ingresso di Sara Pilla nella Casa più spiata d’Italia.