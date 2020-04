Gemma Galgani, sostegno di Ida in un momento di difficoltà: il gesto

Ida Platano e Gemma Galgani, il sostegno in un momento difficile: l’amicizia oltre Uomini e Donne Over

Come ben sapete, Gemma Galgani sta vivendo la sua quarantena in solitudine, e questo le avrà portato senz’altro tanta tristezza e malinconia, visto che ancor prima delle misure restrittive decise dal governo la Dama di Uomini e Donne Over in studio aveva dichiarato di essersi sentita sola perché non contattata da nessuno. Gemma passa questi giorni guardando Amici di Maria De Filippi e varie trasmissioni televisive, e magari perché no sentendo anche la redazione che dovrebbe darci qualche notizia in più su Uomini e Donne proprio nei prossimi giorni. In momenti come questi si sente forte il bisogno di avere qualcuno al proprio fianco, e quando manca l’amore è l’amicizia a riempirti le giornate.

Gemma e Ida, il gesto che colpisce: una forte amicizia le lega

Lo sa bene proprio la Galgani che in queste ultime ore ha voluto condividere con i suoi follower un gesto speciale, quello della sua amica Ida Platano che – come saprete senz’altro – non ha deciso di vivere da sola la sua quarantena e ha voluto mettersi alla prova con Riccardo Guarnieri. Non per questo ha dimenticato la sua amica del cuore, e infatti proprio tramite Instagram le ha voluto mandare un bacio in queste giornate difficili: si tratta di un gesto molto importante che mostra come l’affetto di Ida per Gemma non si fermi alle sole telecamere. Tra l’altro arriva proprio dopo alcune critiche taglienti rivolte alla Dama e uno scontro social piuttosto acceso di qualche tempo fa.

Ida e Gemma, i ringraziamenti: la Galgani felice per la sua amica

Gemma ha condiviso la storia di Ida sul suo Instagram senza aggiungere altro se non un sentito “Grazie!”. Non siamo in grado di dirvi quando rivedremo il Trono Over in onda, anche a fronte del fatto che è difficile organizzarsi con teleconferenze e spostamenti vari. Siamo felici di vedere però che Ida e Gemma continuano a sostenersi anche da lontano. Non è da tutti. Soprattutto nel mondo televisivo.