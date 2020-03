Uomini e Donne, Ida e Riccardo quarantena insieme: “Situazione nuova”

Uomini e Donne, Ida e Riccardo in quarantena insieme: una convivenza felice per la coppia del Trono Over

Ida e Riccardo stanno vivendo la quarantena insieme, a Brescia. La coppia del Trono Over di Uomini e Donne sta finalmente convivendo e, chiaramente, stanno affrontando questo duro momento che sta vivendo l’Italia l’uno a fianco all’altra. Insieme a loro, ovviamente, c’è il figlio della Platano, Samuele. Ed è proprio con quest’ultimo che il Guarnieri sta costruendo un bellissimo rapporto. Averlo vicino per Ida è una grande gioia, come lei stessa racconta in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex dama ammette che questi sono giorni molto difficili, in cui sta cercando di adottare tutte le regole che sono state date. La Platano spera davvero che tutti insieme riusciremo a uscire da questo momento più forti di prima! Il Guarnieri rivela di aver iniziato questa convivenza già da dieci giorni, ancora prima che entrassero in vigore i vari divieti. Sarebbe dovuto tornare a casa sua per alcuni impegni previsti per il 15 marzo, ma poi ha scelto di rimanere con Ida.

I due cercano di rispettare tutte le regole date dal governo e si alternano per fare la spesa, al fine di non lasciare il piccolo Samuele da solo a casa. “Continuo ad amarlo moltissimo. Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento. Stiamo trascorrendo questo periodo ‘particolare’ insieme e le devo dire che per il momento non abbiamo ancora litigato”, racconta Ida al settimanale del programma. L’ex dama poi rivela che stanno facendo insieme tante cose, come ad esempio cucinare. Non solo, la Platano afferma che Riccardo, in questo momento, la sta aiutando tantissimo in tutto. “Mi sta tanto vicino, anche moralmente, e questo mi fa sentire tranquilla e serena. Sono felice di averlo qui con me. Siamo convivendo in maniera piacevole, stiamo bene e viviamo con molta naturalezza questo stare sempre insieme a casa”, dichiara Ida.

Uomini e Donne, Riccardo sta costruendo un bellissimo rapporto con il figlio di Ida: lei intanto non abbandona Gemma Galgani

Una bella notizia per i fan di Ida e Riccardo. La Platano ci tiene a raccontare, inoltre: “Riccardo e Samuele piano piano stanno costruendo il loro rapporto: giocando alla Playstation, si fanno qualche dispetto a vicenda. Per entrambi questa, ovvero stare insieme nella stessa casa così a lungo, è una situazione nuova, ma il tempo li farà abituare.” Infine, Ida spende delle belle parole anche per la sua grande amica Gemma Galgani. La sta sentendo ogni giorno in questi difficili giorni e oggi afferma: “Niente e nessuno potrà mai cambiare il nostro legame e, come ho sempre fatto, sto cercando di starle e le starò sempre vicina. Non abbandonerò mai Gemma, come sono certa che lei non abbandonerebbe mai me.”