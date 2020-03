Uomini e Donne, Gemma in quarantena: critiche taglienti, lei sbigottita

Gemma Galgani in quarantena, la Dama di Uomini e Donne Over amata e odiata

Gemma Galgani sta passando questi giorni in quarantena come tutti noi, e ne ha approfittato per lanciare un messaggio a chi la segue ormai da anni. Il post è piaciuto a tantissimi ma ha scatenato anche diverse critiche, le tante che ormai la Galgani legge da tempo immemore, visto che essendo un personaggio in vista e litigando spesso con Tina Cipollari non può piacere a tutti; l’accusa è quella di atteggiarsi a diva e di dispensare consigli come se fosse una Vip a tutti gli effetti: atteggiamento che a dire il vero non abbiamo mai riscontrato nella Galgani che invece continua a fare la vita di sempre, ovviamente con qualche vantaggio che la popolarità comporta. Ma veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, il consiglio di Gemma e l’apprezzamento dei fan: “Parole sante”

Nel messaggio che leggete qui di seguito Gemma invita tutti a fare uno sforzo per sconfiggere il Coronavirus, forse dopo aver letto dei tanti che purtroppo continuano a circolare impunemente disinteressandosi completamente dei rischi che tutti corriamo. Un messaggio accorato a commento di un’esibizione di Albano Carrisi e Romina Power, ormai presenti ovunque, che è stato apprezzato da una fan di sempre della Dama degli Over: “Parole sante, tesoro – queste le parole della ragazza –… specialmente in questo momento uniti più che mai in un forte forte abbraccio anche se virtuale […] speriamo finisca tutto il più presto possibile! Per tornare a vederci come prima… prima di allora dobbiamo essere tutti uniti!”. Gemma ha risposto a sua volta ma poi è subito intervenuta una dei suoi haters a cui la Dama è stata costretta a replicare.

Gemma contestata: “Non sei nessuno”, la Galgani sorpresa dalle critiche

“Ma vuoi renderti conto – queste le parole della Galgani – che non sei nessuno e non puoi ritenerti famosa tanto quanto un personaggio famoso? Tu sei qualcuno solo perché sei a Uomini e Donne, stop. Vuoi scommettere che fra qualche mese ritorni ad essere una sconosciuta per tutti?”. La Galgani ha replicato con diplomazia: “Ma io mi sento nessuno ed una di voi, quindi non mi devo rendere conto di niente! Ti posso dare un consiglio? In questo momento, scadenze e calendari, meglio utilizzarli per motivi più seri!”. Gemma aveva ammesso di essersi sentita molto sola senza aver registrato Uomini e Donne, e questo l’aveva destabilizzata parecchio; siamo convinti che, polemiche a parte, l’affetto dei fan la farà sentire meglio!