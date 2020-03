Albano e Romina infiammano Amici: “E se mi avvicino?”, “Elettricità!”

Romina Power e Albano Carrisi, ad Amici 19 gaffe evitata per miracolo

Come ogni puntata andata in onda sinora, anche questa del Serale ha visto Albano Carrisi e Romina Power entrare in studio per esibirsi durante Amici Prof. Tanta attesa da parte dei fan di sempre della coppia che dopo anni e anni continua a entusiasmare migliaia di persone anche per via della storia che hanno avuto in passato. Oggi tra l’altro Romina ha pure evitato una di quelle gaffe che avrebbero fatto il giro del Web se non se ne fosse accorta: “Come sei bella”. le ha detto Maria De Filippi non appena entrata. “Grazie, Maria! Anche [per] la settimana scorsa… non avevo sentito!”, le ha risposto subito Romina che ha risposto prima dicendo “Sei bella tu però! Sei bella dentro” per poi aggiungere “anche fuori!”. Non è tanto di questa gaffe che vogliamo parlarvi quanto delle battute che la Power ha fatto ad Albano sulla distanza obbligatoria da tenere per il coronavirus.

Amici 19, Romina e Albano: le battute di lei che fanno sognare il pubblico

“Cosa mi stavi dicendo – queste le parole di Romina a Carrisi senior –? Che non bisogna stare vicini…”. “Mica lo dico io, è la legge questa, stai lontana da me!”, le ha detto scherzando Albano. “Ma io – questa la battuta di Romina – troppo lontana da te non riesco a cantare poi!”. “Ci tocca stasera!”, ha ribadito il cantante che ovviamente è ben consapevole del fatto che fuori non vedono l’ora che ritornino assieme.

Albano e Romina: “Elettricità”, le provocazioni prima di cantare

“E se mi avvicino che succede?”, gli ha chiesto Romina scherzando. “Elettricità, è pericolosissimo!”. Qualcuno si lamenta del fatto che Albano e Romina siano sempre ad Amici prof – basta dare un’occhiata a Twitter, Facebook e Instagram – ma non si può negare che i due siano molto amati e che provocazioni e battute del genere fanno senza dubbio molto parlare. E accendono ovviamente le speranze.