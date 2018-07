Gemma Galgani aiuta Ida a Temptation: ecco cosa ha combinato Riccardo

Gemma Galgani, svelato il perché è andata in aiuto di Ida Platano a Temptation Island: ecco cosa ha combinato Riccardo Guarnieri, l’anticipazione

Pochi giorni fa era filtrata la notizia che avremmo ritrovato Gemma Galgani a Temptation Island. Quella news è stata presto confermata, ma il ruolo della Dama di Uomini e Donne in terra sarda non era stato ben chiarito: l’unico spiffero raccontava che la bionda del Trono Over sarebbe andata sull’isola per dare manforte all’amica Ida Platano. Ma che cosa è successo? Perché Ida ha avuto bisogno d’aiuto? E che cosa avrà combinato il suo Riccardo Guarnieri per metterla tanto in crisi da dover scomodare la Galgani? L’anticipazione dice che…

Ida Platano e il pericoloso massaggio di Riccardo Guarnieri: arriva Gemma Galgani a Temptation Island

Dice che Riccardo si sarebbe avvicinato a una tentatrice in maniera molto pericolosa, spingendosi a massaggiarla assai scrupolosamente. La questione avrebbe messo in crisi la compagna Ida. A dare l’anticipazione è stato DavideMaggio.it che non solo ha spiegato la situazione sopra descritta, ma ha anche postato una foto in esclusiva che certifica l’accaduto. Infatti nel frame si vede Guarnieri intento a prendersi attentamente cura del corpo di una tentatrice. E Gemma? la Dama del Trono Over sarà stata in grado di riportare alla tranquillità l’amica Platano? Lo scopriremo a breve, visto che Temptation Island è pronto a decollare stasera lunedì 9 luglio su Canale 5 ore 21.10 (resta da capire se la crisi Platano – Guarnieri e il relativo intervento della Galgani li vedremo nella prima puntata o in quelle successive).

Temptation Island: ultime news da Filippo Bisciglia e l’ufficialità che Simona Ventura guiderà l’edizione vip

Filippo Bisciglia ha garantito che anche la quinta edizione del reality non deluderà, aggiungendo che la produzione e lui stesso sono stati spiazzati come non mai da quanto successo in Sardegna tra i tentatori, le tentatrici e le coppie. Dunque ci si aspetta un’edizione scoppiettante (qui tutte le notizie relative alla 5° edizione). I fan sono già in fibrillazione, anche perché, notizia dell’ultima ora, è arrivata l’ufficialità che si farà Temptation Island Vip e che lo condurrà Simona Ventura. A confermarlo nelle scorse ore è stata la Super Simo stessa.