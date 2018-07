Filippo Bisciglia su Temptation Island: “Io e la produzione spiazzati”

Filippo Bisciglia, l’intervista in cui svela che Temptation Island sarà: “Io e la produzione spiazzati come mai prima d’ora”. Poi traccia il profilo delle coppie: Lara e Michael ‘i confusi’, Ida e….

Ormai ci siamo. Il reality più rovente dell’estate televisiva italiana sta per tornare: lunedì 9 luglio Temptation Island (quinta edizione) tornerà a far compagnia al pubblico di Canale 5 in prima serata. Filippo Bisciglia, a proposito del’edizione che sta per partire, ha rilasciato un’intervista a Quotidiano.net, svelando al suo folto pubblico che cosa dovrà aspettarsi quest’anno. Innanzitutto non mancheranno i dissapori, le crisi di gelosia e i litigi (“Molti di più rispetto al passato” ha anticipato il conduttore romano). Così come non mancheranno i colpi di scena (d’altra parte sono l’anima del programma). Bisciglia inoltre ha tracciato il profilo delle coppie che presto vedremo impegnate sul piccolo schermo.

Temptation Island, Bisciglia senza freni: tutto quello che vedremo da lunedì 9 luglio

“Ogni puntata sarà ricca di colpi di scena – confessa Bisciglia a Quotidiano.net – Rispetto al passato ci sono molti più litigi, imprevisti, crisi di gelosia, errori di valutazione, dubbi e cambiamenti repentini […] Certe situazioni situazioni hanno spiazzato la produzione e anche me, come nel caso del falò di confronto alla prima puntata.” (Lo spoiler di quest’ultima notizia era già arrivato da Maria De Filippi). Il conduttore con un aggettivo traccia poi il profilo di ogni coppia: Ida e Riccardo ‘gelosissimi’, Lara e Michael ‘confusi’, Valentina e Oronzo ‘friccicarelli, lui fa quel che vuole, lei lo perdona sempre’, Raffaella e Andrea ‘calmi’, Giada e Francesco ‘innamoratissimi e possessivi’, Marina e Giampaolo ‘impari, per la differenza d’età’.

“A quelli che pensano che sia tutto finto lancio un invito: venite e provate sulla vostra pelle”

Filippo Bisciglia ha risposto anche alla domanda su coloro che pensano che il programma e le sue storie siano fittizie: “A quelli che pensano che sia tutto finto lancio un invito: venite e provate sulla vostra pelle ciò che può accadere restando isolati dal mondo, separati dal partner e lusingati dai corteggiatori”. Insomma per Bisciglia “Temptation racconta semplicemente la verità”. E lui? Farebbe mai il concorrente? Magari nell’edizione vip? “No, conosco troppo bene le dinamiche del reality. Dieci anni fa avrei detto perché no”. Il fidanzato di Pamela Camassa in chiusura confida di emozionarsi sempre durante i falò. Questione di stelle: “Sono nato sotto il segno del cancro, mi affeziono alle storie e ai protagonisti”.