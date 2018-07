Temptation Island: una coppia è andata via dopo la prima puntata

Quale coppia ha lasciato Temptation Island dopo la prima puntata? La rivelazione di Maria De Filippi

La nuova edizione di Temptation Island si preannuncia scoppiettante. Ospite di Radio Deejay, Maria De Filippi – che produce il programma condotto da Filippo Bisciglia – ha rivelato che una coppia ha abbandonato il villaggio dopo la prima puntata. Le registrazioni sono finite nei giorni scorsi e dopo le prime ore in Sardegna un fidanzato ha deciso di chiedere il falò definitivo alla sua fidanzata. A quanto pare il ragazzo – di cui al momento non si conosce il nome – non ha apprezzato il comportamento della sua dolce metà e ha subito chiesto di lasciare il format. Di chi si tratterà? Sicuramente non di Ida e Riccardo, la coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Come anticipato dal settimanale Chi, Ida è stata raggiunta dall’amica Gemma Galgani, che l’ha aiutata in un momento di difficoltà. Quindi è probabile che l’ex Dama sia rimasta a lungo sull’isola delle tentazioni.

Le parole di Maria De Filippi sulla nuova edizione di Temptation Island

“Temptation Island nasce come esperimento sociologico ma la realtà supera le nostre aspettative. Già alla prima puntata una delle coppie ha chiesto il falò definitivo. Dopo tre giorni uno ha chiesto il falò di confronto con lei. Quest’anno è più imprevedibile dello scorso anno, non me l’aspettavo”, ha spiegato in radio Maria De Filippi che, pur non comparendo mai in video, segue costantemente tutte le fasi di Temptation Island. La conduttrice ha poi aggiunto che un’altra coppia di quest’anno si dimostrerà ben diversa da come si è presentata.

Maria De Filippi. “Temptation Island? Quest’anno è imprevedibile”

“C’è una coppia, poi, che parte in un modo e ti fai un’idea precisa di lei ma poi arriva il ribaltone: lei si dimostra un’altra. Ma a volte non conosci la persona con cui stai”, ha aggiunto Maria De Filippi.

Le sei coppie di Temptation Island 2018:

Temptation Island inizierà lunedì 9 luglio: sarà composto da quattro puntate. A settembre andrà in onda invece la prima edizione di Temptation Island Vip.