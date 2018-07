Temptation Island 2018: numero puntate e quando finisce

Temptation Island 2018: quante puntate sono e quando finisce

Tutto pronto per l’inizio di Temptation Island 2018. Ma quante puntate sono? Quest’anno sono state registrate 5 puntate, una in meno rispetto allo scorso anno. Ad eccezione della prima edizione composta da 4 puntate, dal 2015 al 2017 Filippo Bisciglia ha sempre presentato ben 6 puntate. Perché nel 2018 ci sarà una puntata in meno? Gli ascolti c’entrano poco anzi, vanno sempre meglio come registrato pure nell’ultima edizione, quella del 2017. La scelta di fare solo cinque puntate anziché sei dipende dalla nuova edizione del format, Temptation Island Vip, che sarà girata nello stesso resort in Sardegna a fine agosto e andrà poi in onda a settembre.

Temptation Island 2018 parte più tardi rispetto agli altri anni

Rispetto al passato, poi, la nuova edizione di Temptation Island parte più tardi rispetto al passato. Mediaset – anche per via dei Mondiali di calcio 2018 – ha deciso di mandare in onda la prima puntata lunedì 9 luglio. Gli altri anni, invece, si partiva già a fine giugno. Quest’anno, poi, ci sarà un doppio appuntamento settimanale. La fine di Temptation Island 2018 è prevista per martedì 31 luglio. “Dobbiamo chiudere prima di agosto”, ha puntualizzato Filippo Bisciglia in un’intervista concessa a Blogo.

Temptation Island: l’ultima puntata in onda il 31 luglio 2018

Ricapitolando, Temptation Island 2018 andrà in onda su Canale 5 tutti i lunedì a partire dal 9 luglio. La finale sarà però trasmessa di martedì, più precisamente il 31 luglio.

Questi gli appuntamenti delle cinque serate del programma (salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultima ora):

1 puntata – lunedì 9 luglio

2 puntata – lunedì 16 luglio

3 puntata – lunedì 23 luglio

4 puntata – lunedì 30 luglio

5 puntata – martedì 31 luglio