Temptayion Island VIP, Simona Ventura: “Non vedo l’ora”

Temptation Island VIP, arriva la conferma di Simona Ventura: “Ora lo posso dire con orgoglio”

È ufficiale Simona Ventura sarà la conduttrice di Temptation Island Vip. A confermarlo è lei stessa, attraverso un post su Instagram. La nota presentatrice è stata scelta da Maria De Filippi per la conduzione della nuova versione di questo reality. Volti noti del mondo dello spettacolo metteranno alla prova il loro amore, in due villaggi separati. Il programma andrà in onda a settembre e Simona è pronta a essere il volto principale di questo esperimento. E mentre questa sera inizia la nuova edizione di Temptation Island, la Ventura conferma con orgoglio di essere al timone della versione Vip. Dunque, non sarà Filippo Bisciglia a rivestire questo ruolo. Lo stesso conduttore ha rivelato, in un’intervista a Blogo, di averne parlato con Maria De Filippi, la quale ha pensato di scegliere un altro presentatore per la versione Vip, esattamente com’è stato fatto con il Grande Fratello. Nel frattempo, si parla già delle coppie che potrebbero prendere parte a questa prima edizione.

Simona Ventura non vede l’ora di condurre la versione VIP di Temptation Island

“Ora lo posso dire con orgoglio: a settembre sarò con voi con la versione Vip di Temptation Island. Non vedo l’ora”. Così Simona Ventura conferma il suo ruolo da conduttrice nella prima edizione della versione Vip del noto reality delle tentazioni. Intanto, la presentatrice ricorda l’appuntamento di questa sera con la versione classica: “Ma stasera alle 21.10 su Canale 5 tutti in prima fila! Go Filippi Bisciglia.” A settembre i telespettatori assisteranno a questo grande esperimento della De Filippi. Dopo il Grande Fratello Vip, arriva anche il villaggio delle tentazioni per i volti noti. Tra i nomi che potrebbero prenderne parte escono fuori quelli di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Ma non solo, potrebbero anche partecipare Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Temptation Island, Simona Ventura conduttrice: Maria De Filippi sceglie ancora lei

Mentre si pensa al cast che potrà rappresentare questa versione Vip, Simona sembra pronta a vivere questa interessante avventura. Ormai Maria De Filippi sembra appoggiare in pieno il lavoro della Ventura, la quale ha preso parte anche al serale di Amici dell’ultima edizione andata in onda, nel ruolo di giudice.