Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast di Temptation Island Vip

Andrea Damante e Giulia De Lellis nel cast della prima edizione di Temptation Island Vip

Giulia De Lellis e Andrea Damante di Uomini e Donne sono tornati a frequentarsi dopo il brusco addio della scorsa primavera. Ancora molto legati e affiatati, i due potrebbero presto partecipare ad un programma insieme: Temptation Island Vip. Sì, proprio il format creato da Maria De Filippi che verrà condotto da Simona Ventura e andrà in onda a settembre. A rivelare la notizia è il giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo su Instagram, che ha sganciato una vera e propria bomba. Se fino a qualche giorno fa nessuno credeva più in un ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia ora per la coppia si aprono addirittura le porte dell’isola delle tentazioni.

Alberto Dandolo e la notizia su Andrea e Giulia

Inutile negare che la news lanciata da Alberto Dandolo ha creato parecchio scalpore, tanto che molti fan dei Damellis hanno subito attaccato il giornalista. Quest’ultimo si è difeso con un commento chiaro e conciso, che sottolinea che il post non è di certo contro Giulia De Lellis e Andrea: “Io li adoro. Il mio è un post che sta dando una notizia, non un giudizio di valore”. Insomma, lo sbarco di Andrea Damante e consorte a Temptation Island Vip sembra quasi certo: cosa succederà tra i due?

Andrea e Giulia di nuovo insieme in Sardegna

Al momento né Giulia De Lellis né Andrea Damante hanno confermato o smentito il pettegolezzo di Dandolo. I due si stanno godendo qualche giorno di relax insieme in Sardegna. Come confidato dal’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia e Andrea non sono ancora ufficialmente tornati insieme. “Ci stiamo solo frequentando”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.