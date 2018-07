Andrea Damante è tornato in Sardegna da Giulia: i due di nuovo inseparabili

Andrea Damante e Giulia De Lellis, ultime news: di nuovo in Sardegna insieme

Ormai non è più un segreto: Andrea e Giulia di Uomini e Donne sono tornati a frequentarsi. Nonostante le tanto criticate foto del settimanale Chi – che ha immortalato i due in barca tra baci e abbracci- l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di continuare a vedersi. E Damante, portati a termine i recenti impegni di lavoro, è subito volato in Sardegna per incontrare Giulia, rimasta sull’isola con alcuni parenti e amici. La De Lellis e l’ex fidanzato non si sono ancora mostrati pubblicamente insieme ma le loro storie su Instagram sono più che eloquenti. Sia Andrea sia Giulia hanno infatti pubblicato lo stesso video: un locale con vista mozzafiato sul mare. Non solo: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pure postato una foto nella quale si mostra con la mano sulla bocca e la didascalia della scimmietta che non può parlare. È evidente che il deejay non vuole fornire ulteriori dettagli ma il riavvicinamento a Giulia De Lellis è più che mai tangibile e concreto.

🙊💦 A post shared by D A M A (@andreadamante) on Jul 4, 2018 at 10:25am PDT

Le parole di Andrea Damante dopo le foto del settimanale Chi

“Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci. Viviamo per noi, per godere l’uno dell’altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così”, ha detto Andrea Damante a Chi dopo che sono uscite le foto che lo immortalano in compagnia di Giulia De Lellis.

Le parole di Giulia De Lellis dopo le foto del settimanale Chi

“Lo sapete che io Andrea ci stiamo rivedendo di nuovo. Se e quando ci ri-fidanzeremo ufficialmente sarete i primi a saperlo”, ha invece annunciato Giulia De Lellis ai suoi follower sui social network.