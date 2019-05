Francesca De André e Gennaro si sono baciati: Barbara d’Urso ne è sicura

Grande Fratello 16: Gennaro Lillio e Francesca De André si sono baciati sotto le coperte

Finalmente la svolta che tutti aspettavano al Grande Fratello 16: Francesca De André e Gennaro Lillio si sarebbero baciati. Il condizionale è d’obbligo perché lo slancio di passione tra l’ex di Lory Del Santo e la nipote di Fabrizio De André sarebbe avvenuto sotto le coperte, nel cuore della notte. Barbara d’Urso, nel corso dell’appuntamento del martedì con Pomeriggio 5, ha assicurato che sotto al piumone si sentiva un rumore strano,quello classico di un bacio. Un bacio vero e proprio, non di certo a stampo come avvenuto nelle scorse settimane, quando Francesca e Gennaro sono stati costretti ad avvicinarsi per via di un gioco imposto dalla produzione.

Francesca De André gelosa di Taylor Mega al Grande Fratello

Dopo l’addio al fidanzato Giorgio – che ha ammesso di averla tradita con una misteriosa mora – e in seguito all’ingresso della provocante Taylor Mega, Francesca De André ha quindi deciso di intensificare la conoscenza con Gennaro Lillio. Che è ormai andata oltre una semplice amicizia: i due si piacciono, sia fisicamente che mentalmente, e l’intesa tra è innegabile. Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato gli ultimi sviluppi ma Gennaro ha messo alcune cose in chiaro durante un Confessionale al Grande Fratello. “Francesca e Giorgio? Surreale la scena che ho visto. A me lei piace molto ma se a lei piacciono persone così io non posso piacergli”, ha sottolineato il modello napoletano.

Anche Fabrizia De André è convinta del bacio di Francesca

Oltre a Barbara d’Urso pure Fabrizia De André è convinta che ci sia stato un bacio tra Francesca e Gennaro. Un gesto che la primogenita di Cristiano De André ha molto apprezzato: la modella non ha mai nascosto la sua approvazione nei confronti di Lillio. Proprio nei giorni scorsi Fabrizia ha invitato la sorella minore a lasciar perdere Giorgio per andare avanti con Gennaro: Francesca ha dunque accettato il consiglio?