Francesca e Gennaro, risveglio passionale al Gf dopo la puntata

Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello: dopo la puntata un risveglio passionale

Un risveglio passionale quello di Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello. Attraverso la diretta è possibile vedere i due concorrenti svegliarsi insieme dopo la puntata andata in onda il 28 maggio. Una serata ricca di colpi di scena che, ancora una volta, li ha visti come due grandi protagonisti. Ora, come si commenta anche a Mattino 5, sembra che Francesca e Gennaro siano più vicini che mai. Impossibile non notare le coccole che si scambiano questa mattina sotto le coperte. Nel programma di Federica Panicucci qualcuno è addirittura sicuro che tra i due siano scattati dei baci. Dopo quanto accaduto la sera prima, sembra proprio sia inevitabile un ulteriore avvicinamento tra loro. Già in queste settimane tutti hanno notato l’intesa e la complicità che li unisce, ma Francesca ha sempre cercato di trattenersi poiché impegnata con Giorgio. Le ultime vicende, però, potrebbero cambiare decisamente le carte in tavola.

Francesca De André si lascerà andare con Gennaro? Dopo la puntata la gieffina complice di Lillio

Francesca e Gennaro non si risparmiamo le coccole sotto le coperte. Nella Casa più spiata d’Italia è impossibile, durante la diretta, non notare il forte coinvolgimento che i due hanno questa mattina. Nel corso della puntata andata in onda ieri, entrambi sono stati grandi protagonisti. La serata ha preso inizio proprio dalla De André, che ha potuto avere un confronto con Giorgio. Ma non solo, Gennaro è diventato il primo finalista di questa edizione. Subito dopo è entrata nella Casa Taylor Mega, volto molto amato da Lillio. L’influencer resterà con i concorrenti tutta la settimana e potrebbe scatenare alcune gelosie, tra cui proprio quella di Francesca. Già nel corso della messa in onda, la De André si è mostrata particolarmente infastidita.

Francesca e Gennaro, al Grande Fratello c’è sempre più passione

Probabilmente quanto accaduto con Giorgio, potrebbe portare Francesca a lasciarsi andare con Gennaro. Sembra proprio che il suo fidanzato l’abbia tradita e, per tale motivo, la De André potrebbe arrivare a mettere una pietra sopra alla loro storia. Una scelta non proprio inaspettata, vista la forte vicinanza con Gennaro. Questa mattina i due si lasciano andare a coccole sotto le lenzuola, mostrando di essere fortemente attratti.