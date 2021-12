Festival di Sanremo 2022, Chi svela il cast: tutti i nomi dei Big in gara

In attesa dell’annuncio ufficiale sul cast del Festival di Sanremo 2022, il nuovo numero del settimanale Chi svela i nomi dei Big in gara. La rivista diretta da Alfonso Signorini spiffera la lista di quelli che dovrebbero essere i cantanti che si sfideranno nella 72esima edizione. Per la terza volta consecutiva sarà Amadeus a dirigere il Festival e c’è grande attesa di scoprire chi saranno i Big che saliranno sul palco dell’Ariston. Ebbene, il settimanale parla di nomi che non dispiaceranno al pubblico.

Tra le Chicche di Gossip, questa volta vi sono i probabili nomi dei cantanti in gara. Dunque, chi potrebbe ritrovare il pubblico sul palco dell’Ariston? Sicuramente ci saranno dei ritorni e qualcuno proveniente dal mondo di Amici di Maria De Filippi. Nel dettaglio, pare si assisterà al ritorno dell’amatissima Emma Marrone, pronta a rimettersi in gioco. Presenti anche Elisa, Fabrizio Moro e Giusy Ferreri. Dal talent show di Canale 5 arriva, dopo aver trionfato come Best Italian Act agli MTV EMAs 2021, Aka7even.

Come già era stato segnalato da Dagospia, Amadeus avrebbe puntato a un Super Big, ovvero Gianni Morandi. Si parlava anche di Massimo Ranieri, ma non ci sono delle conferma al riguardo. Intanto, potrebbe affiancarsi a quelli appena citati, Le Vibrazioni e i Boomdabash. Ecco nel dettaglio, l’intera lista del cast svelato da Chi oggi.

Emma

Elisa

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

Aka7Even

Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Il Tre

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Gianni Morandi

Amadeus renderà ufficiale il cast del Festival di Sanremo 2022 il prossimo 15 dicembre, quando andrà in onda su Rai Uno la serata di Sanremo Giovani. In questa occasione, i due vincitori si uniranno ai Big, che saranno in gara ufficialmente dall’1 al 5 febbraio 2022.

Sanremo 2022, chi affiancherà Amadeus?

C’è ancora tanta incertezza sul volto che affiancherà Amadeus in questa 72esima edizione. Si è parlato molto di Alessia Marcuzzi. Lo stesso conduttore ne ha parlato durante la Milano Music Week. Ospite dell’evento, non ha potuto né confermare né smentire la notizia. Non resta ora che attendere per scoprire chi avrà il compito di affiancarlo nella nuova edizione.