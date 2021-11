Sanremo Giovani 2021, tutti i finalisti: tra i 12 nomi c’è un ex di Amici

A qualche mese dalla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, prevista per febbraio 2022, si sta già svolgendo una competizione “satellite” a quella principale: Sanremo Giovani 2021. Sono stati appena annunciati gli otto artisti emergenti finalisti di questa gara che si sfideranno con l’obiettivo di calcare il palco del Teatro Ariston insieme ai Big il prossimo anno. Nella lista dei nomi selezionati figura un volto già abbastanza popolare per gli spettatori di “Amici”.

Nel pomeriggio del 22 novembre 2021 sono stati diffusi i nominativi e le rispettive canzoni degli artisti prescelti per sfidarsi con l’obiettivo di cantare al Festival di Sanremo 2022. Il nuovo regolamento della gara prevede infatti lo svolgimento di una gara unica, senza distinzione tra “Big” e “Nuove Proposte”. Questa vedrà competere 22 artisti, selezionati dal direttore artistico Amadeus, insieme a altri due interpreti. Questi saranno proprio i vincitori di Sanremo Giovani 2021, proclamati il prossimo 15 dicembre 2021 in diretta su Rai1. Oggi sono stati annunciati gli otto cantanti tra cui si nascondono i due che andranno a Sanremo 2022. Ecco i nomi, i titoli delle canzoni con cui gareggiano e i luoghi di provenienza:

Bais (Che fine mi fai, Udine)

Martina Beltrami (Parlo di te, Torino)

Esseho (Arianna, Roma)

Oli? (Smalto e tinta, Belluno)

Matteo Romano (Testa e croce, Cuneo)

Samia (Fammi respirare, Yemen)

Tananai (Esagerata, Milano)

Yuman (Mille notti, Roma)

Questi vanno ad aggiungersi ai 4 finalisti selezionati dal concorso Area Sanremo:

Destro (Agosto di piena estate, Leverano – LE)

Littamè (Cazzo avete da guardare, Terrassa Padovana – PD)

Senza Cri (A me, Brindisi)

Vittoria (California, Villafranca in Lunigiana – MS)

Gli otto giovani sono stati scelti tra 46 candidati dalla commissione artistica del Festival presieduta da Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Sanremo Giovani 2021, Martina Beltrami tra i finalisti

Uno dei nomi che salta all’occhio tra i candidati è sicuramente quello di Martina Beltrami. Quest’ultima, 21enne nata a Rivoli, in provincia di Torino, è nota per aver partecipato alla 19esima edizione di “Amici”, vinta da Gaia Gozzi. Qui ha dato prova delle sue doti da interprete e da cantautrice. La ragazza, nel marzo 2020, ha spiegato nelle sue storie Instagram di aver trascorso dei momenti molto bui durante la sua adolescenza, periodo in cui ha fatto coming out ed è stata vittima di bullismo. Non resta che vedere dove la porterà questa nuova avventura.