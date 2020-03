Martina Beltrami dopo Amici: coming out, pentimenti e periodo buio

Amici 19, Martina Beltrami sul coming out: “L’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso”

Se c’è una cosa che non si può dire a Martina Beltrami, quella è l’essere stata poco sincera: la cantante di Amici 19 infatti è sempre stata sé stessa e non si è mai nascosta né ha finto di essere qualcuno che non era. Anche nelle storie Instagram in cui risponde alle domande dei fan la Beltrami parla proprio di tutto, e oggi non potevamo segnalarvi alcuni commenti che ci dicono tanto sulla sua vita privata. “A che età hai fatto coming out?”, le hanno chiesto a un certo punto. “16/17 – ha risposto lei – anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare”. Proprio a 16 anni tra l’altro Martina ha scritto la sua prima canzone.

Martina Amici, le confessioni sul talent show: “Molte volte ho detto la cosa sbagliata”

La Beltrami si è detta fiera del suo percorso in trasmissione, anche se forse qualcosa l’avrebbe vitata: “Molte volte – queste le sue parole – ho detto la cosa sbagliata, molte volte non ho detto proprio nulla quando avrei dovuto. Comunque – ha poi aggiunto – tutte [cose] caratteriali. Come artista no. Mi ha dato tanto e ho dato, a mia volta, tutta me stessa”. Adesso Martina ha iniziato un percorso che potrebbe portarla molto lontano, visto che il suo timbro è interessante, e con i pezzi giusti potrebbe farcela. Incombe sempre lo spettro della sua paura più grande, quella di “essere dimenticata”, dice, anche se la voglia di andare avanti è maggiore.

Il passato di Martina, periodo buio nella vita della cantante: “Superato con tempo e aiuto”

Martina non ha mancato neanche di parlare di un periodo difficile che ha vissuto quand’era più piccola: “Sono stata esclusa, e, di conseguenza, tendevo ad escludermi”, queste alcune delle sue dichiarazioni. E poi ancora, sul bullismo di cui è stata vittima: “Sì, molto. Principalmente per i mio aspetto fisico. Infatti all’inizio di Amici, leggere tutte quelle critiche esclusivamente sul mio aspetto fisico mi ha ferita e non poco”. Martina ce l’ha fatta grazie al tempo, alla famiglia e all’aiuto che ha ricevuto: “L’ho superato con il tempo. Con davvero tanto tempo. Con la mia famiglia vicino e soprattutto tanto aiuto. Non abbiate paura né vergogna nel chiedere aiuto. E non vi auto-flagellate se non riuscite ad uscire immediatamente dall’ombra. Anche perché sono dell’idea che certe cose te le porti sempre dentro, imparando a conviverci”. Sono parole bellissime, quelle della cantante, che mettono in evidenza tanta forza e non poca determinazione. In bocca al lupo, Martina!