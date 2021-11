Sanremo 2022: tra i cantanti due super Big, Marcuzzi vacilla

Tante indiscrezioni per il Festival di Sanremo 2022: spuntano i nomi di due super Big della musica italiana. Ebbene tra i cantanti in gara, la nuova edizione potrebbe accogliere Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Questo ciò che si legge su Dagospia. Amadeus sarà il conduttore, per il terzo anno consecutivo, della kermesse musicale, ormai è un dato certo. E se questo ormai è un dettaglio confermato, c’è tanta curiosità sul resto, ovvero su chi prenderà parte alla gara e chi affiancherà Amadeus.

Si tratta della 72esima edizione, che prenderà inizio durante la prima serata di martedì 1 febbraio 2022 e si concluderà il 5 febbraio. I rumors ora fanno sapere che Amadeus starebbe cercando di realizzare un sogno, quello di avere Morandi e Ranieri in gara. Il primo prese parte al noto Festival della musica italiana – lo scorso anno vinto dai Maneskin, che poi hanno trionfato all’Eurovision – per ben tre volte come concorrente. Portò a casa la vittoria nel 1987 con il brano Si può dare di più, accompagnato da Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

Dopo di che, ha condotto per due anni di seguito, nel 2011 e nel 2012. Invece, Ranieri prese partecipò ben sei volte. Ora Amadeus starebbe cercando di riportarli sul palco dell’Ariston. Questo non sarebbe l’unico sogno del conduttore. Secondo quanto riporta BubinoBlog, vorrebbe portare al Festival “una star internazionale”.

Non si tratta di Lady Gaga e neanche di Madonna, bensì di “un’altra donna, super pop e famosissima”. Questo, per ora, però sarebbe solo un sogno. Nel frattempo, sono stati annunciati proprio ieri i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

Alessia Marcuzzi conduttrice di Sanremo 2022?

Sarà lei la donna che affiancherà Amadeus nella 72esima edizione del Festival? In queste ultime ore, il suo nome si è fatto forte tra i rumors, dopo l’indiscrezione lanciata da Chi. Ma ora BubinoBlog si dice certo che ciò non avverrà: “Dobbiamo purtroppo smentire la presenza di Alessia”. Ancora il cast deve essere definito e il nome della conduttrice non sarebbe “nei molti nomi in lizza”.

Amadeus pare abbia intenzione, insieme alla Rai, di assicurare “un Sanremo diverso dalle prime due edizioni” per sorprendere i telespettatori. Non resta, dunque, che attendere per scoprire le sorprese che il conduttore riserverà, per la prossima edizione, al pubblico.