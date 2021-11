Alessia Marcuzzi, la rivelazione bomba: al fianco di Amadeus a Sanremo?

Da un po’ di tempo Alessia Marcuzzi è lontana dal piccolo schermo. Dopo varie speculazioni sul suo futuro e su quali possano essere i suoi prossimi progetti lavorativi il settimanale “Chi” ha lanciato una vera e propria bomba: la conduttrice romana appare sempre più vicina al ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2022. Ecco cosa è trapelato dalle indiscrezioni sulla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

La 49enne conduttrice e imprenditrice ha recentemente deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Il suo ultimo impegno in TV è stato “Le Iene”, condotto al fianco di Nicola Savino fino al giugno 2021. Da tempo si fanno ipotesi sul suo ritorno. Oggi “Chi” dà quasi per certa la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in grande stile. La Marcuzzi sbarcherebbe così in Rai dove ha esordito nel 1994 prima di passare ai canali Mediaset, dove ha proseguito la propria carriera per più di 25 anni.

Secondo “Chi” “mancherebbero solo i dettagli” dell’accordo che vedrebbe la Marcuzzi sul palco dell’Ariston ricoprendo un ruolo talmente importante al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus. Quest’ultimo è al lavoro per definire la terza edizione della kermesse canora che lo vede al comando. Secondo il magazine di Alfonso Signorini questa volta al suo fianco come “spalla comica” non ci sarà Fiorello: al suo posto pare potrebbe esserci Roberto Benigni. Non sarebbe la prima volta che Alessia lavora al fianco di Amadeus: i due hanno condotto insieme il “Festivalbar” nel 1996 e nel 1997.

Alessia Marcuzzi ad un punto di svolta per la sua carriera

Dopo anni passati al timone di programmi di punta nelle reti Mediaset come “Le Iene”, “Grande Fratello”, “Temptation Island”, “Scherzi a Parte” e “L’Isola dei Famosi”, la Marcuzzi ha deciso di staccare la spina per qualche tempo con l’intenzione di dedicarsi alla sua famiglia. La 49enne è mamma di Tommaso, 20 anni, avuto da Simone Inzaghi, e di Mia, 10 anni, frutto del suo amore con Francesco Facchinetti. La conduttrice è ora sposata dal 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Inoltre Alessia a quanto pare non si riconosceva più nei programmi a lei proposti, primo fra tutti “Scene da un Matrimonio”, la cui produzione ha poi scelto Anna Tatangelo come conduttrice.