Fedez ha rischiato la squalifica a Sanremo: ora parla Francesca Michielin

Fedez e Francesca Michielin sono pronti per il Festival di Sanremo 2021. La coppia sarà in gara alla kermesse musicale con il brano Chiamami per nome. La terza collaborazione tra i due dopo Cigno Nero del 2013 e Magnifico del 2014, entrambe hit di grande successo. Un incontro nato e maturato durante i mesi di lockdown e di concerti virtuali sui balconi e che per entrambi ha rappresentato una boccata d’ossigeno in un periodo pesante.

Un’avventura inedita, quella di Sanremo 2021, che rischiava di non cominciare a causa di un errore del marito di Chiara Ferragni. Federico Lucia, questo il vero nome di Fedez, ha infatti cantato su Instagram per dieci secondi l’inedito che presenterà sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin. Come ha reagito quest’ultima a questa terribile gaffe? Francesca ha spiegato tutto all’Ansa smentendo i gossip trapelati nell’ultimo periodo:

“Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”

Fedez ha aggiunto che è stata la collega e amica ad aiutarlo nei giorni della polemica, che lo hanno spinto ad abbandonare momentaneamente i social network. Queste le parole del 31enne:

“Per assurdo è stata Francesca a darmi appoggio psicologico per il ‘fattaccio’, ma non è stata una mossa strategica, ma un errore tragicomico, che racconterò dopo il Festival per non peggiorare le cose. Mi sono già scusato con Francesca e poi anche con Amadeus e con la Rai per aver creato un ulteriore problema, in un momento in cui i problemi di certo non mancavano”

Fedez e Francesca Michielin sono già stati definiti i vincitori annunciati di questo Festival di Sanremo ma i due hanno precisato che vogliono vivere questa avventura senza troppe aspettative. Federico e la Michielin vogliono divertirsi sul palco e far conoscere a più persone possibili il loro ultimo lavoro.

Per Fedez si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston mentre Francesca Michielin ha già partecipato nel 2016, classificandosi al secondo posto con Nessun grado di separazione. La giovane ha poi gareggiato all’Eurovision Song Contest in seguito alla rinuncia degli Stadio.

Dopo la partecipazione a Sanremo 2021 uscirà il nuovo album di Francesca Michielin dal titolo Feat.Fuori dagli spazi mentre Fedez non ha in programma alcun progetto discografico.

Fedez tra il Festival di Sanremo e la seconda figlia

Oltre al Festival di Sanremo Fedez si prepara ad un’altra importante novità che riguarda la sua vita privata. In primavera nascerà la sua secondogenita, a tre anni di distanza dal piccolo Leone. Chiara Ferragni dovrebbe partorire a breve mentre il nome scelto è ancora top secret. Ad oggi non è chiaro se l’imprenditrice digitale seguirà il marito nella città dei fiori.