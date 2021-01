Chiara Ferragni e Fedez figlia: come si chiamerà e quando nascerà

Manca poco, davvero poco, alla nascita della figlia di Fedez e Chiara Ferragni. Contrariamente a quanto trapelato nei mesi scorsi la bambina non nascerà in primavera bensì il prossimo febbraio. È stata la stessa imprenditrice digitale a rivelarlo sui social network, dove ha mostrato l’ultima ecografia in 4d della piccola (trovate il video più in basso). Anzi baby girl, come la chiama di continuo e con amore mamma Chiara.

La Ferragni sta per entrare nell’ottavo mese di gravidanza ed è in ottima forma. Rispetto alla prima gestazione, quella del piccolo Leone, tutto scorre in maniera perfetta. Merito anche del complicato periodo storico che ha rallentato i ritmi lavorativi di The Blonde Salad. Tre anni fa Chiara era alle prese con mille impegni nonostante il pancione e nel corso degli ultimi mesi ha avuto a che fare con alcuni problemi alla placenta che l’hanno costretta ad un riposo forzato.

Ora invece, a causa del lockdown, la web influencer conduce una vita molto più tranquilla e rilassata, nel suo appartamento milanese moderno e pieno di comfort in zona City Life. Non è stato chiarito ma pare certo che la bambina nascerà in Italia data l’emergenza Covid-19. Il fratellino Leone, invece, è stato dato alla luce negli Stati Uniti, a Los Angeles. Una scelta compiuta per regalare al bambino sia la cittadinanza americana (che si acquisisce ius soli) sia quella italiana.

Di sicuro pure la bambina in arrivo porterà il cognome materno come Leone, il cui nome completo è Leone Lucia Ferragni. Lucia non è il secondo nome bensì il cognome di Fedez, che all’anagrafe si chiama Federico Lucia. Come si chiamerà la bambina? Chiara ha spiegato ai suoi follower che insieme al marito deciderà un nome solo dopo aver visto la bambina in volto.

Indubbiamente, però, la coppia ha pensato ad una rosa di nomi che, ad oggi, resta top secret. Al momento non ci sono indiscrezioni a riguardo ma sicuramente sarà scelto un nome ricercato ed elegante come quello del primogenito.

Chiara Ferragni ha inoltre ammesso che durante questa seconda gravidanza ha sofferto di reflusso come per la prima. La differenza sostanziale si è notata nei primi mesi: con Leone era sempre carica mentre si è sentita piuttosto stanca nei primi mesi della seconda gestazione arrivata ormai agli sgoccioli.