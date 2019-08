Chiara Ferragni su Grazia: tra le sorprese di Fedez, Leone e i bulli del web

Chiara Ferragni si racconta su Grazia: tra l’amore per Fedez e Leone, i successi e la lotta al cyberbullismo

Per Chiara Ferragni si è avverato un sogno. L’influencer italiana dalla fama mondiale ha avuto l’opportunità di dirigere l’edizione di questa settimana del magazine Grazia. E tra le pagine del giornale si è lasciata andare ad un’intervista a dir poco intima durante la quale ha ripercorso la sua vita, dagli inizi della sua carriera sino ad arrivare ad oggi. La Chiara che conosciamo noi sembra forte e sicura di se stessa ma anche lei ha avuto, ed ha, le sue insicurezze. Alcune la inseguono tutt’oggi durante il suo nuovo ‘mestiere’ di madre del piccolo Leone che lei ama alla follia anche se a volte teme di non fare abbastanza. Paure, quelle della Ferragni, più che normali. La cosa dolce è che, però, spesso e volentieri le capita di rivedersi in sua madre, Marina Di Guardo, nei gesti, nelle parole e addirittura nelle fotografie scattate 20 anni fa. Poi c’è l’amore, quello grande con Fedez, che ha sposato quasi un anno fa, il 1° Settembre del 2018 con una cerimonia a dir poco memorabile. Chiara, però, non si dimentica delle cose serie ed importanti come la lotta al cyberbullismo che porta avanti da sempre. Perché i bulli del web, quelli che con le loro osservazioni fanno male e molto, vanno combattuti una volta per tutte.

Chiara Ferragni: “Ho sempre raccontato me stessa”

Chiara Ferragni è stata una vera influencer sin da piccola. La prima macchinetta fotografica l’ha presa con i punti dell’Esselunga e tutto è iniziato grazie alla sua mamma che durante i viaggi aveva il ‘vizio’ di riprendere le sue figlie. “Viaggiavamo molto e ci sono filmati di me e delle mie sorelle in giro per il mondo” – ha ricordato Chiara – “Ci sono io a New York che dico alla telecamera: ‘Allora ragazzi, dovete assolutamente venire a New York!'”. Quei ‘ragazzi’ a cui la Ferragni si riferiva non erano di certo i tanti followers che ha oggi, ma erano i suoi familiari, gli amici che poi avrebbero guardato le riprese. Lei però non è cambiata e con la macchinetta fotografica che oggi si è trasformata in smartphone ha sempre fatto la stessa cosa: “Io volevo raccontare me stessa, la quotidianità. Esattamente quello che faccio oggi, e non ho mai smesso di fare“.

Chiara Ferragni: “La paura più grande? Essere una meteora”

Gli inizi per Chiara Ferragni non sono stati proprio semplici, ad aiutarla ad andare avanti è stata sicuramente la sua forza d’animo. Le critiche sul web, poi, erano tantissime e i giudizi si facevano sempre più pesanti. Nel 2009 quando nacque il blog The Blonde Salad in pochi capivano qual era lo scopo della Ferragni: “Avevo molto seguito, però c’era chi non capiva” – ha confessato l’amata influencer –“Qualcuno mi considerava una ragazzina che provava vestiti, niente di più”. Poi è arrivata la svolta. Si perché quando i giudizi iniziavano a farsi pesanti Chiara ha scelto di fregarsene anche se la sua paura più grande era che quegli haters avessero ragione: “Sentivo la gente chiedersi: ‘Ma questa chi è?’. Oppure: ‘Durerà poco, sei mesi e sparisce’. Ci rimanevo male perché ferivano la mia sicurezza. Tornavo a casa e pensavo alle cattiverie, ma poi ho capito che sarebbe stato meglio fregarsene“.

Chiara Ferragni: “A volte mi sento una madre inadeguata”

Il piccolo Leone, per lei, è tutta la sua vita. Per suo figlio Chiara vuole il meglio perché è convinta che l’infanzia sia una fase della vita molto importante perché: “Da questi anni dipende l’adulto che sarà”. Ogni tanto, però, Chiara ha l’impressione di essere una madre inadeguata: “Succede di continuo, ormai l’ho imparato”. Alla penna di Tiziana Ciabatti, la Ferragni ha rivelato di sentirsi un’adulta un po’ bambina: “Da una parte, sul lavoro, mi considero adulta, professionista. Dall’altra, sul personale, una bambina precoce. Pensi che, quando sono rimasta incinta mi sentivo una ragazza madre, giuro, e non perché non ci fosse il padre. Avevo trent’anni, ma ero comunque la prima tra le amiche a diventare mamma”.

“Fedez? Mi riempie di sorprese”, il grande amore di Chiara

Il rapper Fedez è il grande amore di Chiara Ferragni. I due si sono conosciuti in un modo alquanto bizzarro. Lui ha pubblicato un singolo nel quale parlava del cane dell’influencer, lei l’ha sentita, ne ha canticchiato un pezzo in un video e da lì hanno iniziato a scriversi. Il resto, poi, lo conosciamo bene. Perché Chiara e Fedez si sono innamorati, hanno avuto un figlio, e si sono sposati il 1° Settembre del 2018. “Lui mi riempie sempre di sorprese” – ha raccontato Chiara durante l’intervista – “Per il mio compleanno mi ha fatto trovare la casa inondata di rose rosse, 2.000 credo”. In comune i due hanno la leggerezza e molto altro: “Siamo due giocherelloni, iperattivi. E poi capirsi. Capire il lavoro, i punti deboli, proteggersi”.

Chiara Ferragni e l’inarrestabile lotta contro il cyberbullismo

Se c’è una cosa che fa onore a Chiara Ferragni è la sua continua lotto contro i bulli del web. Lei, purtroppo, sa benissimo cosa significa ricevere commenti negativi e quanto possano far male. Per questo motivo cerca sempre di far qualcosa per combatterli: “È una battaglia che porto avanti, vorrei realizzare in futuro progetti concreti. Penso alle ragazzine di 12-13 anni, se non più piccole. Le conseguenze ai commenti negativi possono essere devastanti, non solo per l’autostima. Un tempo il giudizio era della scuola, del paese. Ora è del mondo”. Gli standard di bellezza, per Chiara poi non esistono: “Esiste lo star bene con se stessi – ha detto – “Per questo a me piace il mondo del beauty, che è alla portata di tutti: metti il rossetto, copri un brufolo, e ti senti bellissima”.