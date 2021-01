Chiara Ferragni spiega perché la seconda gravidanza è diversa dalla prima

L’imprenditrice digitale diventerà mamma di nuovo in primavera: dopo Leone è ora in attesa di una bambina

Nuove confidenze di Chiara Ferragni su Instagram. Presa un po’ dalla noia del lockdown milanese la moglie di Fedez ha snocciolato ai suoi numerosi follower qualche dettaglio in più della sua seconda gravidanza. Dopo Leone, nato nel 2018, The Blonde Salad e il marito cantante diventeranno genitori di una bambina. Attraverso alcune stories la Ferragni ha raccontato che ci sono alcune differenze tra la prima e la seconda gravidanza.

L’imprenditrice digitale ha confidato che in nessuna delle due gravidanze ha avuto la nausea. Un dettaglio non da poco visto che questo sintomo può rovinare la dolce attesa e nei casi più gravi, come l’iperemesi gravidica di cui ha sofferto Kate Middleton, può costringere la gravida a restare a letto per mesi e mesi. Chiara Ferragni ha però precisato che nei primi mesi della seconda gravidanza era sempre stanchissima.

Il primo trimestre della gravidanza di Leone è stato invece più tranquillo e senza troppi problemi Chiara è riuscita a portare avanti i suoi numerosi impegni. Ma alla 35esima settimana, ovvero all’ottavo mese di gravidanza, la Ferragni ha avuto un problema alla placenta che l’ha costretta al riposo forzato fino al parto. Ora la 33enne è alla 28esima settimana, cioè nel settimo mese di gestazione, e non ci sono problemi di questo tipo.

“Spero non ci siano gli stessi problemi della prima gravidanza tra un po’, incrocio le dita. Se mi capiterà la stessa cosa non sarà difficile stare a riposo forzato visto il lockdown”

Chiara Ferragni ha inoltre spiegato che in entrambe le gravidanze ha sofferto parecchio di reflusso ma che i sintomi si sono sentiti di più durante l’ultima gravidanza. La giovane ha poi promesso che parlerà di più dell’argomento visto che interessa numerosi follower.

Ultima curiosità: Chiara ha chiarito che rivelerà il nome della bambina che aspetta da Fedez solo quando la piccola sarà nata. Al momento non ci sono indiscrezioni a riguardo ma sicuramente sarà scelto un nome ricercato ed elegante come quello del primogenito.

Il secondo parto della Ferragni è previsto a marzo, lo stesso mese in cui il marito Fedez debutterà per la prima volta al Festival di Sanremo. L’artista gareggerà alla kermesse musicale in coppia con l’amica Francesca Michielin.