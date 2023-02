Un ex volto di Temptation Island dedica un bellissimo pensiero a Maria De Filippi. Si tratta di Emanuele D’Avanzo, che con Alessandra De Angelis partecipò al reality show delle tentazioni di Canale 5 nell’estate del 2015. Il suo messaggio sembra rappresentare la parola della maggior parte di coloro che sono passati per i programmi di Queen Mary. Ora tutti loro non possono che mandare un pensiero di vicinanza, anche privatamente e non solo pubblicamente, alla conduttrice che sta affrontando un durissimo momento.

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti i suoi cari, ma anche la maggior parte degli italiani. I funerali del volto protagonista della televisione italiana e del giornalismo sono andati in onda attraverso i programmi TV di Rai 1 e Canale 5, Oggi è un altro giorno e Verissimo. Fuori dalla chiesa, il pubblico ha visto Maria non riuscire a trattenere le lacrime. In particolare, ciò è avvenuto quando la bara veniva trasportata fuori dalla chiesa sulle note della sigla del programma Maurizio Costanzo Show.

Un momento commovente, in cui De Filippi si è lasciata stringere dal figlio che ha adottato con Costanzo, Gabriele. Ed è con uno scatto che riprende questo momento che Emanuele D’Avanzo pubblica il suo struggente messaggio. Il suo pensiero va a confermare ciò che i telespettatori pensano da anni. Maria tratta i ‘suoi ragazzi’ come fossero dei figli, dando loro consigli, sostegno e molto altro.

Basti pensare che non appena ha saputo che la corteggiatrice di Uomini e Donne Alice Barisciani ha perso il lavoro gliene ha subito offerto uno nel suo programma. Gesti, spesso anche non pubblici, che per i partecipanti di queste trasmissioni restano indimenticabili. E proprio il sostegno ricevuto da Maria in privato è ciò che Emanuele e Alessandra di Temptation Island non possono dimenticare.

De Filippi non appare mai nel corso della messa in onda del reality delle tentazioni. Ma lontano dalle telecamere, la conduttrice ha avuto negli anni con loro dei contatti. Ecco le parole che D’Avanzo condivide proprio in questi minuti sul suo profilo ufficiale di Instagram:

“Ci ho pensato molto se pubblicare o no questo post ma vederti così mi dà molto dispiacere per noi sei stata molto speciale sia io che Ale te ne saremo sempre grati perché in qualche modo ci hai cambiato la vita! Anche se per un breve periodo ci hai trattati come due figli ci hai sempre coccolati e difesi da tutti e da tutto e se oggi siamo sposati e diventati genitori lo dobbiamo anche a te. Grazie Maria dal profondo del cuore”

Emanuele spera che in qualche modo questo messaggio possa arrivare a Maria. “Vorrei tu sapessi che ti abbraccerei come facesti tu quando ne ho avuto bisogno e che in questo momento di vita triste che stai vivendo ti siamo vicini”, conclude D’Avanzo. Un messaggio speciale, che racchiude tanto, racchiude il lavoro sotto l’aspetto umano che De Filippi è da sempre in grado di portare avanti nei suoi programmi televisivi.

Emanuele e Alessandra hanno superato la loro prova d’amore a Temptation Island. Oggi sono marito e moglie. Non solo, dopo il matrimonio sono arrivati per la coppia tre figli: Beatrice, Enea e Adria.