Maria De Filippi sotto shock per la morte del marito Maurizio Costanzo. A farlo sapere il Corriere della Sera. La conduttrice Mediaset è molto provata, scioccata, basita. Non se l’aspettava perché non c’erano avvisaglie. Il noto giornalista, scrittore e presentatore era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento. Un problema fastidioso, ma all’apparenza nulla di grave.

Stando a quanto rivelato dal quotidiano di via Solferino, Maria De Filippi andava a trovare Maurizio Costanzo in ospedale mattina e sera, poi correva a lavoro. La 61enne non si aspettava di perdere il grande amore della sua vita all’improvviso, da un giorno all’altro. Oggi è circondata dagli affetti più cari, a partire dal figlio Gabriele, il 30enne adottato insieme a Costanzo. I funerali di Maurizio si terranno a Roma lunedì 27 febbraio.

Le cause della morte di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha esalato il suo ultimo respiro alla Clinica Paideia di Roma, dove era in cura da una settimana e dove si era sottoposto ad un piccolo intervento. Fino a poche ore prima Costanzo era vigile. I funerali di Maurizio svolgeranno lunedì 27 febbraio alle ore 15 preso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma, la città dove il giornalista e conduttore tv è nato e dove ha passato gran parte dei suoi anni di carriera.

La scelta di Mediaset dopo la morte di Costanzo

Mediaset h deciso di cambiare la sua programmazione per ricordare e omaggiare Maurizio Costanzo. Sabato 25 febbraio, al posto di C’è posta per te con Maria De Filippi, Canale 5 trasmetterà la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Costanzo.

La prima, In ordine alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, I tre tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.

Domenica 26 febbraio, alle 16.30 Silvia Toffanin condurrà invece su Canale 5 lo speciale Verissimo presenta Ciao Maurizio. Infine lunedì Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Costanzo.