Maurizio Costanzo: svelate le cause della morte e dove è deceduto

La notizia è arrivata nella giornata di oggi, 24 febbraio: Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni, lasciando un enorme vuoto nel mondo della televisione e della cultura italiana.

A pochissime ore dalla morte già sono emersi i primi dettagli e indiscrezioni sulle sue condizioni di salute prima della scomparsa: in base alle informazioni riportate in un articolo del Corriere della Sera, pare che il presentatore e giornalista marito di Maria De Filippi soffrisse di problemi di cuore che l’avevano costretto a diversi ricoveri negli ultimi anni. La morte è sopraggiunta presso la Clinica Paideia, a Roma, dov’era in cura da una settimana.

In attesa di avere notizie sui funerali (e delle prime parole della moglie Maria De Filippi) Serena Bortone ha confermato in diretta a Oggi è un altro giorno le informazioni per l’ultimo saluto al conduttore prima della cerimonia funebre ufficiale: la camera ardente di Costanzo sarà aperta da domani (sabato 25 febbraio) dalle 10:30 fino alle ore 18:00 di domenica 26 febbraio.